В результате враждебных действий ранены более украинских 427 детей.

В Украине от рук российских захватчиков погиб 231 ребенок.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 19 мая 2022 года более 658 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальным данным ювенальных прокуроров, 231 ребенок погиб и более 427 ранены. Эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях", - говорится в сообщении.

Больше всего жертв среди детей в Донецкой области - 144, Киевской - 116, Харьковской - 100, Черниговской - 68, Херсонской - 48, Луганской - 47, Николаевской - 44, Запорожской - 28, Сумской - 17, в г. Киеве - 16, Житомирской - 15.

Так, 17 мая враг в очередной раз обстрелял г. Бахмут Донецкой области. В результате ракетного удара по жилому дому тяжело травмированы дети 9, 12 и 17 лет.

18 мая под завалами разрушенного дома спасатели нашли тела женщины и двухлетнего ребенка.

Также стало известно о гибели 17-летней девушки в г. Пологи Запорожской области в результате обстрелов оккупантом гражданской инфраструктуры города.

16 мая на автодороге в Николаевской области восемь человек, среди которых 5-летняя девочка, подорвались на мине. Все они получили ранения различной степени тяжести.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1828 учреждений образования. При этом 171 из них разрушены полностью.

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