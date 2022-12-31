По мнению главы Луганской ОВА, из-за больших потерь российское руководство может объявить новую волну мобилизации в январе-феврале.

Российские оккупанты в Бахмуте Донецкой области истощены, несут огромные потери и на них не обращают внимания.

Об этом сообщил глава Луганской ВГА Сергей Гайдай в эфире информационного телемарафона. По его словам, оккупанты используют бессмысленную тактику лобового штурма.

"Они на сегодня истощены, потому что та достаточно странная для нас и абсолютная бессмысленная тактика - в лобовую штурмовать, вот как это происходило у нас в Рубежном, Северодонецке, сейчас мы такое же видим в Бахмуте", - сказал он.

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Глава ВГА отметил, что на Бахмутском направлении оккупанты несут огромные потери, не обращается внимания на ситуацию с погибшими и они не в состоянии восстанавливать резервы. Поэтому, по мнению Гайдая, в январе-феврале в России объявят новую волну мобилизации.

Война в Украине - ситуация на Донбассе

Как сообщал УНИАН, 21 декабря Гайдай заявлял, что Силы обороны Украины проводят наступательные операции в направлении Сватово и Кременной Луганской области, которые находятся под российской оккупацией, а в Белогоровке украинские военные стабилизировали ситуацию. 28 декабря Гайдай отметил, что российское командование покинуло оккупированную Кременную на фоне интенсивных боев за город. Сбежали также гражданские россияне, которые приезжали туда на работу.

Ранее Гайдай выразил надежду, что ВСУ на Луганщине в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.

В Генштабе отмечают, что россияне и дальше пытаются вести наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях. Впрочем, оккупанты уже несколько месяцев не могут захватить городок Бахмут. По данным аналитиков ISW, силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены, а потому события могут приближаться к кульминации.

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