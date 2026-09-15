5 главных экспонатов Большого Египетского музея: ради них стоит посетить Гизу

Большой Египетский музей открылся осенью прошлого года после более 20 лет строительства.

История древнеегипетской цивилизации является одной из главных загадок человечества, по сей день привлекая сотни ученых и миллионы туристов.

С осени прошлого года у путешественников появилась возможность еще лучше познакомиться с историей Древнего Египта, поскольку в Гизе наконец открылся грандиозный Большой Египетский музей (Grand Egyptian Museum).

Издание National Geographic отобрало пять главных экспонатов, которые туристам стоит обязательно разыскать в музее.

Видео дня

1. Статуя Рамсеса II

Когда посетители проходят через украшенный иероглифами фасад музея в гулкий вестибюль, их встречает колоссальная фигура одного из самых могущественных фараонов Египта Рамсеса II, созданная 3200 лет назад и достигающая 11 метров в высоту. Обнаруженная в 1820 году расколотой на шесть частей, она была восстановлена ​​и десятилетиями выставлялась в центре Каира. Когда началось строительство Большого Египетского музея, она стала первым доставленным туда экспонатом – фактически, музей возводили вокруг нее.

2. Маска Тутанхамона

Открытие гробницы Тутанхамона в 1922 году вызвало невероятный всплеск интереса во всем мире к Древнему Египту. Всего в музее представлено более 5000 предметов из усыпальницы юного царя, но главной жемчужиной коллекции является погребальная маска из цельного золота, найденная вместе с мумией Тутанхамона. После того как в 2014 году была случайно повреждена плетеная борода маски, ее тщательно отреставрировали, и теперь она сияет в стеклянной витрине на глазах у длинной очереди посетителей.

3. Солнечная ладья Хеопса

Эта ладья царя Хеопса, изготовленная из кедра примерно в 2500 году до н. э., была обнаружена в 1954 году рядом с Большой пирамидой Хеопса в виде 1200 отдельных фрагментов. Теперь она выставлена ​​в огромной двухэтажной галерее с приподнятыми смотровыми площадками – судно было кропотливо собрано заново на основе археологических записей. А поскольку древние египтяне верили, что после смерти фараон присоединится к богу солнца Ра в его космическом путешествии по небесам, археологи назвали это судно "солнечной ладьей".

4. Статуя Хатшепсут

Хатшепсут была одной из немногих женщин, принявших на себя всю полноту власти фараона, в эпоху, когда царская власть считалась исключительно мужской прерогативой (ориентировочно 1470 год до н.э.). Чтобы узаконить свое правление, Хатшепсут в официальном искусстве и надписях представала в образе правителя-мужчины: она принимала мужские титулы и даже носила накладную бороду, что и отражено в этой гранитной статуе.

5. Остраконы

Хотя всеобщее внимание обычно приковано к прославленным правителям Египта, истории простых тружеников, работавших в тени великих пирамид, часто остаются в стороне. Однако в залах, посвященных эпохе Нового царства, витрины заполнены остраконами – черепками керамики с надписями, напоминающими граффити. Будучи гораздо более дешевой альтернативой папирусу, остраконы служили для фиксации событий повседневной жизни. Многие из этих артефактов, найденных близ Луксора и ныне хранящихся в Большом Египетском музее, насчитывают более 3000 лет. Коллекция включает записи о текущих административных делах – например, списки рабочих, отсутствовавших по болезни. Есть даже фрагмент, содержащий жалобу на тещу.

История открытия Большого Египетского музея

Как сообщал УНИАН.Туризм, 1 ноября 2025 года свои двери для туристов наконец открыл Большой Египетский музей, строительство которого заняло более 20 лет. Изначально его должны были открыть еще в 2013 году.

Музей расположен чуть более чем в километре от пирамид Гизы, а на его строительство было потрачено около 1 млрд долларов.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.