Требовал $72 тысяч взятки: Кравченко опубликовал новые обвинения в отношении главы НАБУ

Взятка якобы вымогалась за выделение земельного участка в Киевской области.

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко обнародовал вторую часть видео, в котором обвинил главу НАБУ Сергея Кривоноса в вымогательстве взятки в то время, когда тот работал в Обуховском управлении юстиции.

В видео говорится, что Кривонос в 2014 году вступил в преступный сговор с тогдашним главой Старобезрадичевского сельского совета Обуховского района Киевской области. Они, вместе с сообщниками, вымогали взятку в размере $72 000 за выделение земельного участка площадью 0,25 га в селе Тарасовка Обуховского района.

Отмечается, что гражданин, от которого требовали взятку, обратился в правоохранительные органы и начал сотрудничать с ними для разоблачения преступной группы. Согласно плану, земельный участок планировалось выделить подставному лицу на безвозмездной основе. После чего это лицо должно было продать участок гражданину, который в нем нуждался.

Видео дня

Кроме того, для снижения налогообложения группа пыталась фиктивно занизить стоимость земельного участка. В видео отмечается, что в итоге сама процедура не была завершена, поскольку преступной группе стало известно о раскрытии их деятельности.

На фоне этого Кравченко заявил, что Кривонос подозревается в просьбе о предоставлении взятки в особо крупном размере. А также в организации и выдаче оценщиком поддельного официального документа.

Что этому предшествовало

Напомним, утром 14 сентября Кравченко заявил, что подписал уведомление о подозрении руководителю НАБУ и лицу, близкому к руководителю САП. Позже стало известно, что действующий генеральный прокурор покинул Украину. Об этом он сообщил самостоятельно, добавив, что находится в "зарубежной командировке".

В первой части видео Кравченко заявил, что глава НАБУ Кривонос якобы пытался подкупить голоса избирателей среди студентов во время выборов в 2008 году. По словам Кравченко, тогда Кривоноса разоблачили, но он, чтобы избежать ответственности, фиктивно усыновил ребенка.

Отметим, что руководители НАБУ и САП 14 сентября дали пресс-конференцию, на которой указали, что не получали никаких подозрений от Генпрокуратуры. Директор НАБУ также заявил, что Кравченко прибег к непонятной выдумке – "информационному жанру Telegram-подозрения".

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