Рада согласилась на увольнение Кравченко с поста генпрокурора

За его освобождение проголосовали 317 депутатов.

Верховная Рада приняла постановление о даче согласия на увольнение президентом Руслана Кравченко с должности генерального прокурора.

Как сообщает корреспондент УНИАН, за принятие этого постановления проголосовали 317 депутатов. Им предусматривается дать согласие на увольнение Кравченко в соответствии с п. 25 ч. 1 ст. 85 и ч. 3 ст. 131-1 Конституции.

Операция "Карфаген" и Кравченко: что известно

Как сообщал УНИАН, в начале сентября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) обнародовали записи разговоров в рамках операции "Карфаген". В рамках этой операции правоохранительными органами была разоблачена преступная организация, созданная одним из руководителей структурных подразделений Офиса генпрокурора.

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Согласно данным следствия, в состав группировки, сформированной в середине 2025 года, вошли действующие сотрудники прокуратуры и лица, приближенные к должностному лицу.

Основным направлением деятельности группировки было получение взяток за невмешательство в работу мошеннических колл-центров, которые обманывали граждан Украины и иностранцев.

Кравченко заявлял, что не имеет "никакого отношения к прикрытию незаконных колл-центров", не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора.

Впоследствии он заявил, что подписал уведомления о подозрении руководителю НАБУ Семену Кривоносу и лицу, близкому к руководителю САП. Кравченко отметил, что подозревает Кривоноса в подделке официальных документов и получении неправомерной выгоды в особо крупном размере.

Затем стало известно, что Кравченко самостоятельно оформил себе командировку в Париж, где якобы должен принять участие в заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Вчера президент Владимир Зеленский отстранил Кравченко от должности генерального прокурора.

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