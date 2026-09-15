Харьковское контрнаступление могло перейти на Донбасс: Сырский раскрыл, кто этому помешал

В 2022 году Генштаб рассматривал Харьковскую операцию как отвлекающий маневр, поэтому ВСУ не получили достаточного количества боеприпасов и резервов для развития стремительного наступления.

Украинское военное командование в 2022 году не ожидало масштабного успеха Харьковского контрнаступления и не выделило для операции достаточных резервов. Из-за этого после стремительного освобождения Харьковщины Силы обороны не смогли продолжить наступление в направлении северо-востока Донбасса.

Об этом рассказал бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский во время презентации военно-исторического очерка о Харьковской операции, пишет "Главком".

По словам Сырского, первоначальный замысел предусматривал гораздо меньший масштаб наступления. Генеральный штаб рассматривал операцию в Харьковской области преимущественно как отвлекающий маневр, а войскам выделили лишь 20–30% от необходимого количества боеприпасов.

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"Никто в руководстве ВСУ не верил в успех Харьковской операции", – заявил Сырский.

На тот момент Вооруженные силы Украины возглавлял Валерий Залужный, начальником Генштаба был Сергей Шаптала, а Сухопутными войсками командовал Александр Сирский.

Первоначальный план украинских военных заключался в том, чтобы нанести удар в районе Балаклеи, продвинуться к Изюму и попытаться взять город в окружение. Однако операция прошла гораздо успешнее, чем ожидалось.

Украинские военные освободили Балаклею, Купянск, Изюм и ряд других населенных пунктов. На отдельных участках Силы обороны продвигались со скоростью до 30 километров в сутки.

За несколько недель украинская армия продвинулась на 145 км, освободив более 11,5 тысячи квадратных километров территории и свыше 500 населенных пунктов.

Однако развить наступление дальше в направлении Донбасса украинским войскам не удалось из-за нехватки резервов.

Генерал Анатолий Баргилевич, который осенью 2022 года был заместителем Сирского и участвовал в планировании операции, заявил, что дополнительных сил группировке не предоставили.

"У нас не было резервов, чтобы двигаться дальше. Вся операция была проведена нашими силами – подразделениями группировки войск "Хортица", нам не дали резервов", – пояснил Баргилевич.

По словам генерала Юрия Лебедя, который в 2022–2023 годах возглавлял Национальную гвардию, Сирский после успешного прорыва говорил, что при наличии дополнительных сил украинские войска могли бы дойти до Лисичанска.

"Помню, Сырский тогда сказал: если бы было чем наращивать силы, то мы бы дошли до Лисичанска", – вспомнил Лебедь.

В то же время основное внимание украинского командования тогда было сосредоточено на Херсонском направлении. В августе 2022 года там продолжались тяжелые бои, а также концентрировались западная военная техника и боеприпасы.

Отставка Сырского – последние новости

Напомним, 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Новым главнокомандующим был назначен генерал-майор Михаил Драпатый.

После отставки генерал сделал заявление, в котором рассказал о сообщениях и словах поддержки, которые он получил от военных руководителей государств-союзников и НАТО.

Впоследствии стало известно, что Сырский после освобождения от должности поступил в докторантуру Национального университета обороны Украины. Генерал прошел плановое медицинское обследование и был признан годным к военной службе. Поэтому он решил остаться в рядах ВСУ, а этот университет входит в систему Сил обороны Украины.

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