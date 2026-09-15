Украина освободила от оккупантов населенный пункт на Донбассе, - DeepState

Украинским военным также удалось отбросить россиян возле еще одного населенного пункта.

Силы обороны деоккупировали село Среднее Краматорского района в Донецкой области.

Об этом сообщили аналитики украинского мониторингового проекта DeepState в Telegram-канале. Также украинские военные не позволили врагу продвинуться вблизи Шандриголового в Лиманском районе Донецкой области и отбросили его.

"Силы обороны Украины освободили Среднее и отбросили врага в районе Шандриголового", – говорится в сообщении.

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Война в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, Силы обороны сорвали планы российского военного командования по широкому окружению крепостного пояса в Донецкой области.

В отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) отмечалось, что украинские войска демонстрируют успехи на стратегическом и оперативном уровнях, несмотря на то, что Москва представляет российскую победу как неизбежную.

Недавно украинские военные ликвидировали российский выступ к северу от Лимана, сорвав планы российского военного командования по широкому окружению крепостного пояса в Донецкой области из районов Лимана и Доброполья.

По данным аналитиков, украинские войска отвоевали более 745 квадратных километров в Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областях зимой и весной 2026 года (эта цифра не включает недавние украинские успехи).

В отчете говорится, что российские войска не захватят Донецкую область до 2032 года при нынешних темпах продвижения – если вообще смогут её захватить.

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