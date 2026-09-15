Принцу Гарри - 42: Меган Маркл публично обратилась к мужу и показала его с детьми (фото)

Герцогиня Сассекская опубликовала редкие семейные кадры.

Герцогиня Сассекская Меган Маркл поздравила своего супруга, принца Гарри, с 42-летием, опубликовав в Instagram подборку семейных фотографий.

На некоторых снимках герцог Сассекский запечатлен вместе с их детьми - сыном Арчи и дочерью Лилибет. Публикацию Меган сопроводила коротким трогательным посланием.

"Он просто лучший. С днем рождения, любимый", - написала она.

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Принц Гарри - младший сын короля Великобритании Карла III и покойной принцессы Дианы. В 2020 году он вместе с Меган Маркл отказался от исполнения обязанностей работающего члена британской королевской семьи. Супруги переехали в США.

После свадьбы в 2018 году Меган и Гарри стали одной из самых обсуждаемых пар британской королевской семьи. У пары двое детей - сын Арчи, родившийся в 2019 году, и дочь Лилибет, которая появилась на свет в 2021-м. Меган и Гарри стараются нечасто показывать детей публике, поэтому семейные снимки, которыми герцогиня Сассекская делится в социальных сетях, привлекают особое внимание поклонников пары.

Напомним, в конце августа 2026 года принц Гарри и Меган Маркл вместе с детьми вернулись в Великобританию после более чем шести лет жизни в США. Семья планирует обосноваться за пределами Лондона, а Арчи и Лилибет уже начали учебу в британской школе. При этом супруги не намерены возвращаться к исполнению официальных обязанностей и продолжают оставаться неработающими членами королевской семьи.

Возвращение в Великобританию стало новым этапом для семьи после нескольких лет жизни в Калифорнии. При этом Букингемский дворец отдельно подтвердил, что Гарри и Меган сохраняют статус частных лиц и не будут представлять монархию на официальных мероприятиях.

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