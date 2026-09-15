Гигантский дирижабль преодолел расстояние в 30 000 км

Устройство работает как летающая вышка связи, обеспечивая стратосферную мобильную связь и доступ в Интернет.

Огромный дирижабль американской компании Sceye успешно завершил рекордный испытательный полет, преодолев 18 641 милю (почти 30 000 км), сообщает Gizmodo.

Sceye запустила свою миссию Service Test 1 (ST1) 9 августа. Дирижабль совершил транстихоокеанский перелёт из Нью-Мексико в Японию и обратно в США. Во время миссии дирижабль обычно находился на высоте около 16,5 км.

В течение недели дирижабль находился над Японией, где тестировалась его способность обеспечивать высокоскоростную связь из стратосферы для использования в чрезвычайных ситуациях и при ликвидации последствий стихийных бедствий.

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На борту дирижабля находилась телекоммуникационная система SceyeCELL, предназначенная для работы в стратосфере. Она позволяет напрямую подключать обычные мобильные устройства без необходимости модификации смартфонов.

Во время полёта дирижабль продемонстрировал возможности мобильной широкополосной связи, в частности обмен текстовыми сообщениями, голосовые звонки, доступ к интернету и потоковую передачу видео. Также были опробованы экстренные вызовы с помощью системы отправки аварийных уведомлений, разработанной для масштабных катастроф.

"Эта миссия доказала не только то, что наши технологии, системы аппарата, полезная нагрузка и операционная инфраструктура готовы к предоставлению услуг связи, но и то, что именно стратосфера станет основой будущей внеземной инфраструктуры", – заявил основатель и генеральный директор Sceye Миккель Вестергорд Франдсен, добавив, что стратосфера обеспечит будущее постоянной связи, включая обещанную эру 6G.

Экспериментальные аппараты Sceye, которые официально называются High Altitude Platform Systems (HAPS), предназначены для работы по принципу вышек сотовой связи. Они могут оставаться в стратосфере в течение месяцев или даже лет, не расходуя топливо. Длина стратосферного дирижабля составляет около 65 метров. Солнечные панели, расположенные в верхней части корпуса, питают его коммуникационное оборудование и помогают удерживать аппарат на заданной позиции, несмотря на стратосферные ветры.

По данным Sceye, после развертывания системы в полном масштабе один дирижабль сможет обеспечивать покрытие, эквивалентное примерно 500 наземным вышкам. Это может сделать технологию особенно востребованной в регионах, где строительство традиционной инфраструктуры сталкивается с географическими, экономическими или техническими ограничениями.

Использование аэростатов в современном мире

Современные аэростаты активно используются в военном деле, научных исследованиях, телекоммуникациях и туризме. Ранее россияне разработали аэростат для обеспечения мобильной связи.

Аппарат предназначен для обеспечения связи на территориях с недостаточным покрытием. В отличие от мобильных базовых станций, он поднимает радиомодуль в воздух, благодаря чему особенности рельефа меньше влияют на качество сигнала. По данным российской стороны, первый аэростат уже прошел тестовую эксплуатацию в сетях связи.

Также сообщается, что НАТО испытывает автономный дирижабль на водородном топливе, который в перспективе может использоваться в качестве новой платформы для патрулирования морских акваторий.

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