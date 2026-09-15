Кремль подготовил ОПК Беларуси к затяжной войне против Украины, - ISW

В Беларуси уже начал работу завод по производству деталей для самолетов.

Россия усилила военное присутствие в Беларуси и углубила интеграцию белорусского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в свой. Об этом пишут аналитики из Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что Россия поглощает элементы оборонно-промышленной базы Беларуси, и это является частью стратегии Кремля по перевооружению собственной армии и поддержанию затяжной войны в Украине.

В отчете говорится, что, по данным белорусских оппозиционеров, Минск подготовил свой 558-й авиационный ремонтный завод в Барановичах к производству компонентов для штурмовика Су-25. Отмечается, что этот завод уже располагает новыми производственными мощностями площадью более 20 тыс. кв. м. И Минск уже использует его для производства деталей для ряда самолетов. Среди них, в частности, Су-25, Су-27, Су-30 и МиГ-29.

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Эксперты ISW напомнили, что о локализации производства деталей для российских самолетов белорусский диктатор Александр Лукашенко заявлял еще в феврале 2023 года.

Поддержка РФ со стороны Беларуси

Ранее в ГУР отмечали, что в Беларуси по-прежнему находятся ретрансляторы, которые РФ использует для ударов дронами по Украине. Отмечается, что в настоящее время в Беларуси расположено шесть таких ретрансляторов.

В то же время ГПСУ ранее сообщала, что на границе между Украиной и Беларусью введен специальный пограничный режим. Отмечалось, что в пределах указанной территории запрещены свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение людей.

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