'Адские' санкции США против России все ближе: законопроект Грема преодолел важный этап

Этот документ даст Трампу возможность заморозить активы Путина и отдельных российских военных командиров.

Комитет Палаты представителей США по вопросам регламента 14 сентября одобрил двухпартийный законопроект, направленный на ужесточение санкций против Российской Федерации из-за её войны против Украины, пишет The Hill.

Законопроект, одним из главных сторонников которого был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм, позволит президенту США Дональду Трампу вводить санкции против лиц, действующих в интересах российского правительства, если они препятствуют мирным переговорам с Украиной, нарушают достигнутое мирное соглашение или пытаются подорвать украинское правительство.

Документ также предоставит Трампу возможность вводить визовые ограничения и блокировать активы Владимира Путина, отдельных российских военных командиров, а также "любых иностранных лиц, сознательно поставляющих оборонную продукцию" российским военным.

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Кроме того, законопроект позволит США повысить до 500% пошлины на товары из России и стран, которые "сознательно осуществляют обмен российским ураном и нефтепродуктами".

Одобрение документа комитетом Палаты представителей, по всей видимости, открывает путь к голосованию по нему в полном составе палаты уже на этой неделе, сообщают американские СМИ. В прошлом месяце Сенат принял законопроект подавляющим большинством голосов – 86 голосов против 11.

Сенатор Джин Шахин, являющаяся ведущей демократкой в Комитете Сената по международным отношениям, назвала информацию о возможном голосовании Палаты представителей "замечательной новостью" и подчеркнула необходимость принятия законопроекта.

"Украинские мирные жители по-прежнему гибнут из-за военной машины Путина, а этот законопроект наносит серьёзный удар по финансам Кремля. Сейчас самое время его принять и заставить Путина сесть за стол переговоров", – заявила Шахин.

Палата представителей должна уйти на семинедельные каникулы после завершения работы в четверг. В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон 14 сентября заявил журналистам, что может ускорить рассмотрение законопроекта о санкциях против России по процедуре, предусматривающей его поддержку как минимум двумя третями членов Палаты представителей.

Санкции США против России – последние новости

В конце июля Сенат США поддержал законопроект Линдси Грэма о санкциях против России и Ирана. Решение было принято вскоре после встречи президента Украины Владимира Зеленского с сенаторами в Капитолии и через несколько часов после похорон самого Грэма в Вашингтоне.

Уполномоченный президента Украины по вопросам санкционной политики Владислав Власюк выразил надежду, что Нижняя палата парламента США одобрит "санкции Грэма" на этой неделе.

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