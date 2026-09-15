Трамп обвинил Украину в резком подорожании дизеля, но аналитики не согласны, - NYT

Аналитики отметили, что поставки дизельного топлива из России и Ближнего Востока фактически сошли на нет.

Президент США Дональд Трамп обвинил Украину в том, что её атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы стали причиной резкого скачка цен на дизельное топливо. В то же время аналитики считают, что война в Иране, вероятно, является более важным фактором, влияющим на цены на энергоносители.

Издание The New York Times пишет, что средняя цена галлона дизельного топлива (3,785 литра) в США в последние дни бьет рекорды: 11 сентября стоимость топлива превысила 6 долларов за галлон, а к утру 14 сентября поднялась до 6,23 доллара, что на 65% выше, чем до нападения США и Израиля на Иран 28 февраля 2026 года.

Средняя по стране цена за галлон обычного бензина, составившая 14 сентября 4,31 доллара, также резко выросла с начала войны в Иране – примерно на 45%. А мировая цена на нефть, сырье для производства дизеля, бензина и других видов топлива, выросла примерно на 50%.

Видео дня

"По сути, мы имеем дело с двумя войнами, в которых участвуют два крупнейших в мире производителя энергоресурсов. Ближний Восток – самый продуктивный регион по добыче энергоресурсов, а к этому ещё добавляется Россия", – сказала аналитик по энергетике в RBC Capital Markets Хелима Крофт.

В последнее время Трамп и его помощники стремятся переключить внимание на удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам в России и отвлечь внимание от войны в Иране. И действительно, украинские удары, призванные лишить Москву доходов, необходимых для финансирования войны, дали результат, вынудив Кремль приостановить экспорт дизеля и других видов топлива.

"Рост мировых цен на дизельное топливо в основном вызван войной между Россией и Украиной, а не Ираном", – написал Трамп в своей соцсети.

Однако даже некоторые российские официальные лица признали, что удары Украины по НПЗ не являются основной причиной роста цен на топливо. Так, пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация на российских нефтяных рынках "стремительно ухудшается, главным образом из-за нестабильности и дальнейшей эскалации конфликта в регионе Персидского залива".

По оценкам аналитиков, поставки дизельного топлива из России и Ближнего Востока фактически сошли на нет. По данным инвестиционной компании Pickering Energy Partners из Хьюстона, с начала года экспорт дизеля из России сократился примерно на 90%, а экспорт из стран Ближнего Востока – примерно на 75%. Согласно данным, собранным Pickering Energy Partners, до начала войны с Ираном Россия экспортировала примерно миллион баррелей дизеля в день, а страны Ближнего Востока – около 1,5 миллиона баррелей.

Глобальный руководитель отдела исследований в области топлива и нефтепереработки в S&P Global Energy Дэниел Эванс заявил, что войны в Иране и Украине, а также приостановка Китаем экспорта нефти и дизеля не оставили никаких резервов в глобальной системе нефтепереработки. Он добавил, что пока неясно, когда ситуация улучшится.

"Одной из неизвестных величин является степень повреждений, полученных некоторыми из НПЗ в России. Даже если атаки прекратятся сегодня, пока неясно, как быстро удастся восстановить поставки", - отметил эксперт.

Энергетическое перемирие между Украиной и Россией - главные новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина должна прекратить удары по российской топливной инфраструктуре. При этом в Кремле не обещают прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в случае, если Силы обороны перестанут наносить удары по российским НПЗ.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев предложил партнерам обеспечить энергетическое перемирие с Россией, которая остановит уничтожение критически важной инфраструктуры.

Позже Трамп заявил, что Украина согласилась не наносить удары по объектам российской энергетики. По его словам, РФ согласилась поступить точно так же. Правда, эту информация не подтвердила ни одна из сторон.

Вас также могут заинтересовать новости: