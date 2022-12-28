Город покинули и гражданские русские, которых отправили туда работать.

Российское командование оставило оккупированную Кременную Луганской области на фоне интенсивных боев на город. Сбежали также гражданские россияне, которые приезжали туда на работу.

Как заявил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай, освобождение Кременной откроет ВСУ путь на Старобельск, или в направлении Рубежного и Северодонецка.

По его данным, военное руководство оккупационной армии переместилось в другие захваченные населенные пункты, а гражданские россияне возвращаются в РФ.

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"Какие-то работы, которые были даже начаты, они все сейчас заморожены. Местным жителям отвечают прямым текстом, что "сейчас придут ваши н*цики, и они вам все подчинят", – поделился Гайдай.

По его словам, у ВСУ будет минимум два варианта развития боевых действий после деоккупации Кременной. Они смогут продвигаться дальше на Старобельск – главный логистический центр области, или помочь Бахмуту и пойти в направлении Рубежного и Северодонецка, "расколов" группировку РФ.

Бои за Кременную: главные новости

Украинские воины продолжают наступать на линии Кременная-Сватово Луганской области. Несколько дней назад глава ОВА Сергей Гайдай заявил, что у Кременной и Сватово у противники было время заминировать все, и у них есть там огромное количество техники и резервов, поэтому нашим воинам очень тяжело дается каждый метр, но все равно они понемногу двигаются вперед.

Сегодня аналитики констатировали, что украинские силы достигли больших успехов в направлении Сватово-Кременная Луганской области. Один из российских военных блогеров заявил, что украинские войска захватили российский опорный пункт возле Червонопоповки примерно в 5 км к северо-западу от Кременной. На этом участке украинские силы, вероятно, продвигались по крайней мере с 23 декабря.

New York Times пишет, что украинские воины приближаются к освобождению Кременной. Деокупация Кременной ВСУ откроет путь к освобождению Северодонецка и Лисичанска.

В то же время в Генштабе ситуацию вокруг Кременной пока не комментируют.

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