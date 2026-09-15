Патрушев заявил, что Польша исчезнет через 'два-три дня' в случае войны с Россией

Патрушев заявил, что в случае прямого военного конфликта с Польшей Россия якобы применит все имеющиеся силы и средства.

Помощник президента РФ Николай Патрушев заявил, что Россия якобы может применить против Польши "весь арсенал" своих сил и средств, если Варшава вступит в военный конфликт с Москвой.

Об этом Патрушев сказал в интервью российскому изданию "Аргументы и факты", комментируя заявление министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского о военных возможностях стран, цитирует пропагандистский ТАСС.

"В случае вступления Польши в военные действия против России наша страна применит весь имеющийся у нее арсенал сил и средств, и польская государственность прекратит свое существование через два-три дня", – заявил он.

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Российский чиновник также заявил, что Сикорский якобы неверно оценивает военный потенциал РФ.

"Глава польской дипломатии явно дилетантски оценивает военную мощь нашей страны, не желая понимать, что в ходе специальной военной операции российские вооруженные силы не используют весь свой потенциал", – сказал Патрушев.

В то же время он повторил традиционный для российских властей тезис о том, что Москва якобы не представляет угрозы для европейских стран.

Патрушев заявил, что в Варшаве "не хотят слышать" слова Владимира Путина об отсутствии у России намерений воевать с Европой.

Что ранее заявлял Сикорский

Ранее СМИ сообщали, что Радослав Сикорский, выступая в Киеве, говорил о возможности скорой победы над Россией в случае ее нападения на Польшу.

В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова назвала слова польского министра "русофобией головного мозга", сообщили российские СМИ. В своем заявлении она отметила, что Сикорский якобы говорил о возможной скорой победе Польши над Россией. Хотя на самом деле он говорил о потенциальном конфликте РФ с НАТО.

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