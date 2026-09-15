Секретное подразделение Германии закупает оружие для Украины, – FT

Подразделение также анализирует боевой опыт ВСУ и помогает налаживать сотрудничество с немецкой оборонной промышленностью.

В Министерстве обороны Германии работает небольшая и засекреченная команда, которая стала одним из ключевых механизмов военной поддержки Украины. Подразделение Sonderstab Ukraine способно заключать соглашения о поставках вооружения всего за две недели, обходя традиционную немецкую бюрократию.

Как сообщает Financial Times, сотрудники подразделения работают в крыле Министерства обороны Германии с самым высоким уровнем безопасности, а некоторые собеседники издания называют команду "партизанским отрядом".

Сейчас в Sonderstab Ukraine работает менее 20 человек. Возглавляет его бригадный генерал Йоахим Кашке, бывший пилот истребителя "Торнадо".

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"У нас чрезвычайно короткие цепочки принятия решений. Это делает нас мобильными и гибкими", – пояснил Кашке.

Как возник "спецштаб Украины"

Подразделение создали через несколько месяцев после начала полномасштабного вторжения России в 2022 году. Изначально это был ситуационный центр, который следил за событиями на фронте и информировал политическое руководство Германии.

Однако очень быстро его задачи изменились. Как вспоминает немецкий военачальник Кристиан Фройдинг, возглавлявший структуру на начальном этапе, команда начала искать ответ на вопрос, как именно Германия может помочь Украине.

В июле 2022 года центр официально преобразовали в Sonderstab Ukraine. На старте сотрудники работали практически круглосуточно.

"Было недопустимо говорить: "Ну, уже пять часов вечера, мы идем домой"", – рассказал Фройдинг.

Впоследствии именно эта команда стала одним из главных каналов закупок вооружения для Украины.

Вместо месяцев бюрократии – две недели

Механизм работы Sonderstab Ukraine довольно прост: Украина сообщает, какое вооружение ей необходимо, а немецкая сторона ищет соответствующие системы и оплачивает их.

При этом спецподразделение может действовать значительно быстрее, чем традиционные структуры, ответственные за закупки для Бундесвера. По данным FT, соглашения о поставках оружия Украине иногда удается заключать всего за две недели.

Подразделение также анализирует, как конкретное вооружение показывает себя непосредственно на поле боя. Полученные результаты могут влиять на дальнейшие закупки.

Собеседники издания описывают команду как структуру со "стартапной" атмосферой. По словам одного из них, сотрудники хорошо понимают, какие системы действительно работают, а какие лишь выглядят эффектно.

Украинские дроны удивили Берлин

Одним из моментов, изменивших подход Германии к военной помощи, стала история с разведывательными беспилотниками немецкого стартапа Quantum Systems.

Украина получила пять таких дронов. Украинские военные интегрировали их с системой спутниковой связи Starlink и использовали для обнаружения целей для артиллерии.

По словам офицера запаса Маттиаса Пушнига, эта система помогала украинским войскам срывать попытки российских войск форсировать Северский Донец во время боев весной 2022 года. Пушниг говорит:

"Именно тогда мы впервые поняли, в чем заключался успех украинцев: они применяли именно такие решения".

После этого Германия начала оплачивать поставки дронов Quantum Systems, а также напрямую закупать другие виды вооружения у немецких производителей.

Так появилась система IRIS-T

Одним из самых известных результатов работы Sonderstab Ukraine стало финансирование первой системы противовоздушной обороны IRIS-T для Украины. Ее производит немецкая компания Diehl. Впоследствии IRIS-T вместе с американскими системами Patriot стала важной частью украинской противовоздушной обороны.

Показательно, что после передачи этих систем Украине Бундесвер также заказал IRIS-T для собственных нужд. Германия постепенно прошла путь от передачи Украине оружия из своих запасов до масштабных закупок непосредственно у оборонной промышленности.

Германия стала одним из главных доноров Украины

Подход Берлина к военной поддержке Украины существенно изменился после начала полномасштабной войны.

До этого Германия долгое время придерживалась политики отказа от поставок оружия в зоны боевых действий. Перед российским вторжением в 2022 году Берлин даже подвергся критике за предложение передать Украине 5000 шлемов.

После начала полномасштабной войны ситуация изменилась. Германия сначала передавала противотанковые и зенитные комплексы из запасов Бундесвера, а впоследствии перешла к более тяжелому вооружению.

После сокращения военной помощи Украине со стороны США Германия стала крупнейшим европейским поставщиком военной поддержки Киеву. По данным FT, бюджет военной помощи Украине со стороны Берлина в этом году составляет 11,5 млрд евро.

Украина стала не только получателем оружия

В последнее время роль Sonderstab Ukraine вновь меняется. Подразделение все больше работает в качестве посредника между украинскими и немецкими военными и оборонными компаниями.

В Берлине стремятся перенять украинский боевой опыт, в частности в области использования беспилотников и противодействия им.

В Германию приезжают украинские военные, которые делятся опытом. Немецкая сторона также получает доступ к данным с поля боя, в частности из украинской системы "Дельта", которая объединяет информацию со спутников, датчиков, дронов и перехваченных российских коммуникаций.

Кашке называет этот обмен одним из самых ценных аспектов сотрудничества.

Берлин хочет быстрее реагировать на изменения на фронте

Германия также поддерживает производство новых видов украинского вооружения, в частности ракет, способных наносить удары вглубь территории России.

В то же время между Берлином и частью немецкого оборонного сектора возникают споры о том, насколько активно украинские компании привлекаются к проектам, финансируемым Германией.

Отдельные представители отрасли опасаются, что немецкие производители могут остаться без части контрактов. В то же время украинская сторона все больше стремится быть не только импортером, но и производителем и экспортером вооружения.

Кашке подчеркивает, что главным преимуществом Sonderstab остается скорость:

"С каждым выстрелом они могут корректировать свои системы и тактику. Наши системы должны успевать за этим развитием".

По данным FT, с начала работы Sonderstab Ukraine Кашке девять раз посещал Украину. Его подразделение по-прежнему остается небольшой, но влиятельной структурой, которая должна помогать Берлину быстрее реагировать на потребности украинской армии.

Помощь Украине – последние поставки из Германии

Как сообщал УНИАН, немецкие зенитные артиллерийские комплексы Skyranger 35 уже давно находятся на вооружении ВСУ и защищают украинское небо. Первое официальное видео с новейшей системой обнародовал 1020-й зенитный ракетно-артиллерийский полк Воздушных сил ВСУ.

Skyranger 35 – это 35-мм зенитная артиллерийская система, которая в версии для Украины установлена на шасси танка Leopard 1. По словам аналитиков, именно шасси было отремонтировано и модернизировано. В частности, на одном из кадров они заметили, что водитель получил некоторые современные электронные системы для управления машиной.

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