Пришла повестка, но есть отсрочка: нужно ли идти в ТЦК

Повестка может прийти даже тому, кто находится в отпуске, но это еще не означает мобилизацию.

В Украине работники, находящиеся на броне, имеют отсрочку от призыва во время мобилизации, однако это не означает, что они полностью освобождены от воинского учета. Поэтому повестка может прийти даже человеку, имеющему действующую бронь.

Как пояснила адвокат адвокатского бюро Ивана Хомича Елена Воронкова в комментарии для"Факти ICTV", бронь не исключает человека из воинского учета и не лишает его статуса военнообязанного.

Что означает отсрочка

Бронь – это отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации. Ее могут получить сотрудники государственных органов, органов местного самоуправления, а также предприятий и учреждений, которые имеют мобилизационные задачи или являются критически важными для функционирования экономики и жизнедеятельности населения.

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Наличие брони означает, что при условии ее действия человека не должны призвать на военную службу во время мобилизации.

В то же время бронирование и снятие с воинского учета – это разные юридические механизмы. Забронированный работник продолжает состоять на воинском учете и должен выполнять соответствующие обязанности.

Почему забронированному могут вручить повестку

Сам факт получения повестки еще не означает, что человека собираются мобилизовать. Зарезервированного военнообязанного могут вызвать в ТЦК и СП для выполнения процедур, связанных с воинским учетом.

В частности, речь идет о:

уточнение персональных и учетных данных;

проверку информации;

обновление военно-учетных документов;

прохождение военно-врачебной комиссии;

выполнение других предусмотренных законодательством процедур.

Отдельно Воронкова обратила внимание на ситуации, когда человека направляют на ВЛК, в частности, если ранее он имел статус "ограниченно годен".

Поэтому работник, имеющий отсрочку, не может просто игнорировать повестку только из-за наличия отсрочки. Необходимо учитывать цель вызова и убедиться, что информация о действующей отсрочке должным образом отражена в военно-учетных данных.

Мобилизация в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, ранее в ТЦК пояснили, кого уволят первыми после демобилизации. Отмечается, что в Украине нет установленного универсального срока службы, по истечении которого мобилизованный военнослужащий автоматически получит право на демобилизацию.

Порядок увольнения и категории военнослужащих, которые смогут первыми покинуть службу, будут определены отдельным решением после объявления демобилизации.

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