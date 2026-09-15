В 'ПриватБанке' подорожал доллар: актуальный курс валют на 15 сентября

Курс доллара при расчетах по карте в банке составляет 44,84 грн, а евро – 52,08 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" во вторник, 15 сентября, вырос на 15 копеек и составляет 44,85 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подешевел на 5 копеек и составляет 51,90 гривни за евро.

При этом продать американскую валюту в банке можно по курсу 44,25 гривни, а евро – по курсу 50,90 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара при расчетах по картам в "ПриватБанке" во вторник не изменился и составляет 44,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня также остался неизменным – 52,08 гривни.

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Курс валют в Украине – последние новости

Нацбанк установил на 15 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,62 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Что касается евро, то гривня, в свою очередь, укрепила позиции. Так, официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Курс доллара к гривне в банках Украины сегодня снизился на 1 копейку и составляет 44,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,33 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 52,06 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривни за евро.

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