Освобождать Луганскую область от российских захватчиков будет очень трудно, потому что они стянули в регион много сил и средств.

Председатель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай надеется, что подразделения Сил обороны в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.

"Учитывая то, насколько они (российские войска) подготовились, сколько туда стянули сил, средств и всего, - будет очень трудно... Я очень хотел бы, чтобы мы на новый год все же зашли в Кременную. Я уверен, что в конце зимы мы можем уже выйти на линию разграничения, там была оккупация с 2014-го года, и в конце концов в 2023 году - освободить всю Луганскую область", - сказал Гайдай в интервью, часть которого размещена в Facebook.

Ситуация на Луганщине: что известно

Ранее Сергей Гайдай сообщал, что российские оккупационные войска успели достаточно мощно подготовиться, поэтому контрнаступление ВСУ в Луганской области не таким стремительным.

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По данным британской разведки, сейчас в районе Сватово развернуты части "элитной" 1-й гвардейской танковой армии России.

Сейчас по всей линии фронта в Луганской области очень плохая связь, так российские захватчики боятся местных партизан.