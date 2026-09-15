Курс валют в Украине: сколько стоит доллар в банках и обменниках сегодня

Продать доллар можно в среднем по курсу 44,33 грн, а евро – 51,45 грн.

Курс доллара к гривне в банках Украины во вторник, 15 сентября, снизился на 1 копейку и составляет 44,80 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 44,33 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня остался на прежнем уровне и составляет 52,06 гривни за евро. Продать европейскую валюту сегодня можно по курсу 51,45 гривни за евро.

Сколько стоит доллар в обменниках сегодня

В валютных обменных пунктах Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 44,85 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 44,73 гривни. Курс наличных евро в обменных пунктах сегодня составляет 52,05 грн/евро, а курс продажи – 51,80 грн/евро.

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Курс валют в Украине – последние новости

Национальный банк Украины установил на 15 сентября официальный курс доллара к гривне на уровне 44,62 гривни за доллар, таким образом украинская валюта ослабла на 7 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривня, в свою очередь, укрепила позиции: официальный курс европейской валюты на вторник установлен на уровне 51,52 гривни за один евро, то есть гривня выросла на 12 копеек.

Директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой считает, что резких изменений курса валют в Украине до 20 сентября ожидать не стоит. Согласно его прогнозу, курс доллара будет колебаться в пределах 44,4–44,8 гривни на межбанковском рынке и 44,5–45 гривни на наличном рынке.

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