Самый высокий действующий вулкан Европы выбросил пепел на 4 км: рейсы приостановили

Активность Этны нарушила авиасообщение с Сицилией. Вулканический пепел поднялся на несколько километров, а часть воздушного пространства в районе вулкана закрыли.

В Италии временно приостановили прилеты самолетов на Сицилию из-за активности вулкана Этна. Из его вершинных кратеров интенсивно выбрасывается вулканический пепел, а высота облака достигает нескольких километров. Как пишет Planeta, это создает угрозу для воздушного движения.

Оператор аэропорта SAC сообщил, что прилеты в аэропорт Катании – Катанья-Фонтанаросса – приостановлены. В районе вулкана закрыли одну из воздушных зон. Пассажирам рекомендуют следить за актуальной информацией аэропорта и авиакомпаний, поскольку статус рейсов может измениться в любой момент.

Вулкан Этна: что известно

Этна – крупнейший действующий вулкан Европы. Он расположен на восточном побережье Сицилии, недалеко от Катании. Его высота сейчас составляет около 3329 метров над уровнем моря, однако она меняется в зависимости от активности вулкана.

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В последние годы специалисты отмечают постепенное усиление активности Этны. Вулканолог Борис Бенке считает, что жителям Сицилии приходится адаптироваться к жизни рядом с регулярно проявляющим активность вулканом.

Этна сформировалась около 500 тысяч лет назад в зоне взаимодействия Африканской и Евразийской тектонических плит. Под поверхностью происходит плавление пород, а образовавшаяся магма периодически выходит наружу. Наличие множества главных и боковых кратеров позволяет лаве находить разные пути для выхода.

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