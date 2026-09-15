Хэллоуин под угрозой: жара может испортить главный символ праздника

Производители уже советуют не вырезать тыквы, а вместо этого рисовать на них или раскрашивать.

В этом году тыквы к Хэллоуину могут оказаться слишком маленькими для традиционного вырезания фонариков. Как пишет The Independent, причиной стали рекордные волны жары и длительная засуха, которые негативно повлияли на урожай.

"Оранжевые тыквы традиционно являются одним из главных символов осеннего праздника, когда из них вырезают жуткие лица и другие фигуры. Однако фермеры предупреждают, что в этом году плоды могут быть почти вдвое меньше обычных. Кроме того, их кожура стала толще, из-за чего вырезать её будет сложнее", – говорится в статье.

Проблемы возникли из-за высоких температур. Когда воздух прогревается до 30 °C, тыквы растут медленнее. В Великобритании с мая по сентябрь зафиксировали пять волн жары подряд, а температура превышала 30 °C в течение 40 дней. Именно на этот период приходится пик роста тыкв, объясняют авторы.

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Ситуацию усугубила и засуха, объявленная на большей части территории Англии и Уэльса. Из-за нехватки воды растения не смогли достичь своего обычного размера.

"В жару тыквы просто перестали расти раньше, даже когда в почве была влага. Сочетание нехватки воды и высоких температур стало двойным ударом", – рассказал The Telegraph фермер Дэвид Коултер из Home Farm Pumpkins в графстве Саффолк.

Некоторые производители уже советуют семьям в этом году не вырезать тыквы, а вместо этого рисовать на них или раскрашивать их к Хэллоуину. Другие считают эту ситуацию хорошим поводом поговорить с детьми о том, как погодные условия влияют на выращивание сельскохозяйственных культур.

Президент Country Land and Business Group Хэвин Лейн отметил, что нынешняя ситуация может стать поводом для родителей объяснить детям, как изменения погоды влияют на урожай и почему в будущем выращивать овощи может становиться все сложнее.

"Это подходящий момент для родителей, чтобы поговорить с детьми о влиянии погоды на выращивание сельскохозяйственных культур и потенциальных трудностях с выращиванием овощей в будущем", – сказал он.

Тыквы – далеко не единственная культура, пострадавшая в этом году от засухи и жары.

Плохим оказался и урожай картофеля: клубни выросли настолько мелкими, что крупный производитель картофеля фри McCain начал закупать прошлогодние запасы, чтобы поддерживать работу своих предприятий.

Уменьшились также яблоки, а созревшие плоды начали опадать раньше срока. Производители сидра предупреждают, что жара привела к повышению содержания сахара в грушах и яблоках. В результате сидр, изготовленный из урожая этого года, может иметь более высокое содержание алкоголя.

Жара начала влиять на шампанское: что происходит

Напомним, производители игристого вина уделяют всё больше внимания виноградникам в Англии из-за изменения погодных условий на юге страны. Французский производитель шампанского Taittinger уже владеет виноградником в графстве Кент, а Vranken-Pommery открыл винодельческое хозяйство в Хэмпшире.

Также стало известно, что аномально жаркое лето во Франции может привести к тому, что в регионе произведут самое крепкое шампанское в его истории. Содержание алкоголя может достичь 15%. Отмечалось, что обычно производители должны соблюдать строгие правила, ограничивающие крепость напитка на уровне 13%, но на этот раз Национальный институт происхождения и качества Франции разрешил отклонение от нормы.

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