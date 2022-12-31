Враг неудачно пытается проводить наступление в Луганской и Донецкой областях.

За сутки украинские военные отбили атаки российских оккупантов в районах 15 населенных пунктов Луганщины и Донетчины. Противник и дальше ведет наступательные действия на Лиманском и Бахмутском направлениях, а также пытается улучшить тактическое положение на Купянском и Авдеевском направлениях.

"На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается стабильной, формирования наступательных группировок противника не выявлено", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 6:00.

Отмечается, что за минувшие сутки наши воины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Невское, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области, а также Соледар, Белогоровка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Клещивека, Нью-Йорк, Красногоровка, Каменка, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

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Как уже сообщал УНИАН, вчера Зеленский подтвердил продвижение ВСУ на Донбассе. Он поблагодарил украинских военнослужащих, которые это обеспечивают.

Впоследствии украинские военные показали, как штурмовали поселок в Луганской области. Противник понес потери в технике и личном составе, часть оккупантов была взята в плен.

Кроме этого, министр обороны Украины Резников обратился к россиянам. По его словам, сегодня россияне думают чем украсить праздничный стол, но "с боем курантов вы можете не услышать стук в дверь - это постучит военком".

"Накануне Нового года я обращаюсь к гражданам России, которые являются военнообязанными. В первую очередь, это касается жителей крупных российских городов. Я точно знаю, что у вас осталась примерно одна неделя, пока еще есть хоть какой-то выбор. В начале января российские власти закроют границы для мужчин, затем объявят военное положение и начнут очередную волну мобилизации. Границы тоже будут закрыты и в Беларусь", - отметил он.

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