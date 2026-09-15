Фрегат России атаковал вертолет НАТО: там заявили об эскалации

Одна из них пролетела на опасном расстоянии от вертолета.

Российский фрегат обстрелял один из вертолетов Вооруженных сил Дании сигнальными ракетами вблизи Гедсера. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на датское Министерство обороны.

Речь идет о вертолете Fennec Военно-воздушных сил Дании. Отмечается, что инцидент произошел во время плановой фотосъемки российского фрегата, находившегося в международных водах.

По данным датского оборонного ведомства, российский фрегат выпустил в направлении вертолета две сигнальные ракеты. Одна из них пролетела на опасном расстоянии от воздушного судна.

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Сигнальные ракеты – это разновидность пиротехнических средств, которые могут использоваться на море для подачи сигналов, привлекающих внимание, отмечают СМИ.

На случившееся уже отреагировал министр обороны Дании Йеппе Бруус. Он заявил, что Дания вызывает российского посла на беседу.

"Это инцидент, к которому Дания относится очень серьезно. Мы впервые сталкиваемся с подобным инцидентом, и это свидетельствует о том, что россияне становятся все более склонными к риску. Именно поэтому мы вызываем российского посла на беседу", – заявил чиновник.

При этом военный аналитик Центра военных исследований Копенгагенского университета Кеннет Оленшлегер Буль заявил, что произошедшее не является нападением в понимании международного права, поскольку оружие не применялось.

"Однако это, безусловно, недружественный шаг, направленный на то, чтобы заставить вертолёт держаться подальше, хотя и фрегат, и вертолёт имели право находиться в этом районе. Этот инцидент является серьезным событием… Для датских военных было привычным фотографировать российские корабли, проходящие через датские воды. Раньше это происходило очень мирно. Поэтому это является эскалацией", – высказал свое мнение военный аналитик.

Российский дрон над Литвой

В ночь на 15 сентября истребитель НАТО сбил беспилотник над территорией Литвы, сообщил Национальный центр управления кризисными ситуациями страны. По словам представителя центра, беспилотник, который, вероятно, прилетел со стороны Беларуси, был сбит недалеко от деревни Праткунай под Каунасом – вторым по величине городом страны.

Это первый беспилотник,сбитый авиацией НАТО над Литвой.

Армия Литвы сообщила, что дрон был сбит истребителями союзников из Италии, которые поднялись с авиабазы в Шяуляй. На месте обнаружены обломки беспилотника. Сейчас там работают военные и сотрудники полиции.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Дании готовятся к потенциальной мобилизации 180 тыс. военных на случай войны. По данным СМИ, мобилизационный резерв будет сформирован из полностью подготовленных призывников, которые пройдут 11-месячную службу в вооруженных силах Дании. В ряды вооруженных сил ежегодно будут призывать до 13 тыс. человек, а в мобилизационный ресурс будут включать мужчин и женщин в возрасте до 65 лет.

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