Украина ракетами ударила по комплексу в Таганроге, где оккупанты ремонтируют военные самолеты

Также был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод.

В ночь на 15 сентября украинские военные нанесли массированную ракетную атаку на Таганрог, в результате чего загорелся склад Ozon и Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. Бериева.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что Таганрог подвергся тому, что он назвал "массированной ракетной атакой".

"В результате ракетной атаки повреждены: остекление 2 многоквартирных и 3 частных домов, учебного заведения, коммерческого здания, газовая труба, склады сельхозпредприятий, продуктовый магазин, склад Ozon", - перечислил чиновник.

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Примечательно, что на Таганрогском авиационном научно-техническом комплексе им. Г. Бериева ремонтируют и модернизируют военные самолеты.

Также был атакован Сызранский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ) в Самарской области, после атаки БПЛА в промзоне предприятия начался пожар. Там зафиксированы несколько точек горения после визита украинских дронов.

Позже губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что регион подвергся ночной атаке беспилотников, в результате которой "есть повреждения на одном из промышленных предприятий". Но, традиционно, он не уточнил, о каком предприятии идет речь.

Удары по Сызранскому НПЗ

Сызранский НПЗ, который неоднократно становилось объектом атак, входит в структуру "Роснефти". Предприятие является одним из крупных НПЗ региона: его мощность составляет около 7–8,9 млн тонн нефти в год. Завод выпускает бензин, дизельное и авиационное топливо, мазут, битум и другие нефтепродукты и имеет огромное значение для обеспечения российских военных частей топливом.

21 мая по заводу был нанесен удар, после которого там произошел крупный пожар. Президент Владимир Зеленский подтвердил операцию, отметив, что объект находится более чем в 800 км от украинской границы.

26 мая Генштаб ВСУ сообщил, что после атаки 21 мая Сызранский НПЗ остановил работу.

Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. Бериева также уже подвергался украинским ударам. Так, в ночь на 25 ноября 2025 года в результате атаки были уничтожены два экспериментальных самолета А-60 и А-100ЛЛ на стоянке.

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