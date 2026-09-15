В Киеве прогремели взрывы, есть попадания по АЗС и складам

К настоящему времени известно об одном раненом. Он в тяжелом состоянии.

Сегодня рано утром российские оккупанты атаковали Киев реактивными дронами, в результате чего последствия зафиксированы в двух районах.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко. Так, по его данным, вражеский дрон попал по АЗС в Дарницком районе города.

"В Дарницком районе медики госпитализировали одного пострадавшего. Мужчиа находится в тяжелом состоянии", - детализировал городской председатель.

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Также Кличко добавил, что в Оболонском районе зафиксировано попадание в складские помещения.

Удары по Киеву

Киев регулярно подвергается массированным ракетно-дроновым атакам России. Так, 8 сентября Россия нанесла по Киеву очередной удар баллистическими ракетами и дронами. Тогда погибли 3 человека, было много раненых.

А 10 сентября в Голосеевском районе Киева после российского удара загорелась автозаправка "Укрнафты" возле ТРЦ "Республика".

11 сентября россияне нанесли очередной удар по украинской столице в рабочее время. Россия поразила АЗС в Днепровском районе, а также дважды нанесла удары по АЗС в Оболонском районе. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о 8 пострадавших в результате утренней атаки на АЗС столицы, из них 6 раненых находятся в больницах, а двое жителей города погибли.

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