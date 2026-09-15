Офицер НАТО приглашал россиянку из Tinder на британскую базу альянса, – The Telegraph

Роман с женщиной, которую офицер НАТО познакомился в Tinder, обернулся расследованием по вопросам безопасности: ее заподозрили в связях с Россией.

Роман старшего офицера ВМС Испании с женщиной, с которой он познакомился в Tinder, вызвал масштабное расследование по вопросам безопасности на британской военной базе. Причиной стали подозрения в возможном сотрудничестве его партнерши с Россией. В то же время никаких доказательств того, что женщина была российской агенткой, так и не нашли, сообщает The Telegraph.

Офицер на тот момент служил в Морском командовании союзников НАТО (Marcom) в Нортвуде, графство Хартфордшир. Это один из ключевых центров, где отслеживают российские военные корабли и подводные лодки, а также суда так называемого "теневого флота" России.

Отношения военнослужащего с 49-летней Яниной Уайт начались в октябре 2024 года. Женщина имеет британское и польское гражданство, родилась на территории Советской России, а впоследствии переехала в Польшу и Великобританию.

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Вскоре после начала романа Вайт переехала в квартиру офицера в Руислипе. По ее словам, пара открыла совместный банковский счет, планировала отпуска и даже обсуждала рождение детей.

Ситуация изменилась после того, как в декабре 2024 года Уайт вместе с офицером посетила рождественскую вечеринку на территории военной базы в Нортвуде. Для нее оформили однодневный пропуск посетителя.

В начале 2025 года в командовании возникли "проблемы с безопасностью", связанные с романтическими отношениями офицера. Испанские и структуры НАТО начали проверку.

В июне 2025 года командование Нортвуда аннулировало пропуск испанского военного и запретило ему входить на территорию базы до завершения расследования. В июле Испания прекратила его командировку в Marcom и отозвала офицера домой.

Уайт категорически отрицает, что работала на Россию. Она заявляет, что стала жертвой дискриминации из-за места своего рождения.

"Я точно знаю, что я не русская шпионка", – сказала женщина The Telegraph.

По ее словам, у нее никогда не было доступа к секретной информации или защищенным помещениям военных объектов.

В то же время Уайт рассказала, что во время поездки в Санкт-Петербург в прошлом месяце ее якобы пригласил на кофе мужчина, который представился Андреем и заявил, что работает в Федеральной службе безопасности России. По словам женщины, беседа длилась около двух часов, а мужчина расспрашивал ее о бывшем партнере, его работе в НАТО и их отношениях.

Уайт утверждает, что не знала подробностей работы офицера, поскольку они договорились не обсуждать служебные вопросы дома.

"Я знала, что он имеет дело с российским теневым флотом и подводными лодками. Но обсуждение каких-либо деталей этого дома было полностью запрещено", – рассказала она.

Отдельный эпизод произошел в августе 2025 года. Согласно судебным документам, офицер, Уайт и еще один человек попытались попасть на территорию Нортвуда, якобы чтобы пообедать. Военного и его гостей не пустили на базу, после чего вызвали полицию.

Арестов не производилось.

Уайт настаивает, что не пыталась незаконно проникнуть на военный объект. Она утверждает, что хотела лишь помочь бывшему партнеру забрать его вещи.

Женщина также подала жалобы и добивается судебного пересмотра решения, согласно которому ее назвали потенциальной угрозой безопасности. Кроме того, она подала иск против Министерства обороны Великобритании, заявив о дискриминации по месту рождения:

"Вся государственная машина относилась ко мне как к врагу. Я хочу знать, почему было принято это решение, кто его принял, и я хочу, чтобы это решение было отменено".

По словам женщины, из-за подозрений она оказалась в изоляции и почувствовала себя изгоем.

В то же время бывший партнер Уайт заявил о значительном влиянии этой ситуации на его карьеру и семью. Он утверждает, что после многолетней службы его стали воспринимать как "нежелательного аутсайдера".

Ни Уайту, ни офицеру не были предъявлены обвинения в шпионаже. Также нет подтверждений того, что женщина была иностранной агенткой.

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