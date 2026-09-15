Кого уволят первыми после демобилизации: разъяснение ТЦК

В ТЦК разъяснили, установлен ли срок службы для военнослужащих и кто будет иметь право вернуться домой после объявления о демобилизации.

В Украине нет установленного универсального срока службы, по истечении которого мобилизованный военнослужащий автоматически получит право на демобилизацию. Порядок увольнения и категории военнослужащих, которые смогут первыми покинуть службу, будут определяться отдельным решением после объявления демобилизации, сообщили в Житомирском областном ТЦК и СП.

Военные и их семьи часто интересуются, сколько необходимо прослужить, чтобы получить право на увольнение, а также кто будет иметь первоочередное право вернуться домой. Однако действующее законодательство пока не устанавливает четкого срока службы для мобилизованных.

Для военнослужащих, призванных в рамках мобилизации, срок службы заранее не определяется. Они продолжают выполнять свои обязанности до официального объявления о демобилизации или до появления других законных оснований для увольнения.

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В то же время отдельные правила будут действовать в отношении военнослужащих, заключивших новые мотивационные контракты. После объявления демобилизации они смогут уволиться со службы, если не захотят продолжать ее.

При этом им не придется дожидаться истечения срока контракта, поскольку возможность увольнения после объявления демобилизации предусмотрена соответствующими правительственными решениями.

В ТЦК подчеркнули, что ответ на вопрос, кто именно уволится первым, появится только после принятия конкретного решения о демобилизации.

"Вопрос "кто уволится первым" будет решаться уже в соответствии с конкретным решением о демобилизации и определенными в нем сроками и категориями военнослужащих", – отметили в ТЦК.

Демобилизация в Украине – последние новости

Как сообщал УНИАН, украинские военнослужащие, которые непрерывно участвуют в боевых действиях с начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, уже в этом году могут получить шанс вернуться к гражданской жизни, даже если война будет продолжаться.

В июне этого года тогдашний министр обороны Михаил Федоров заявлял, что Киев рассчитывает начать увольнение с военной службы тех бойцов, которые служат дольше всех, уже в конце осени 2026 года.

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