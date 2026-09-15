В 'Киев Цифровой' произошел сбой: когда вернут деньги за старые поездки

Пользователи не могут пополнять транспортные карты и использовать средства на кошельке.

Средства за неиспользованные поездки, приобретенные по старым тарифам, начнут появляться на балансах пользователей в "Киев Цифровой" в течение этой недели, а не сегодня, как ожидали многие пассажиры. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КП "Главный информационно-вычислительный центр", отвечающего за приложение "Киев Цифровой".

"Средства за поездки по старым тарифам появятся на "Кошельках" в течение этой недели. Поскольку карт с такими старыми поездками около миллиона, это происходит постепенно", – отметили в пресс-службе КП "ГИОЦ".

По сообщениям пользователей, сегодня в "Киев Цифровой" возникли проблемы с работой транспортных карт. В связи с истечением срока действия приобретенных поездок до 14 июля в приложении недоступен раздел транспортных карт, а пополнить карту или воспользоваться средствами, которые должны быть зачислены на "Кошелек", пока не удается.

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В компании сообщили, что команда уже работает над восстановлением работы сервисов. Там также объяснили, что пополнение транспортных карт в приложении пока недоступно, однако это не означает, что сами карты не работают.

"Команда работает над тем, чтобы пополнить транспортные карты можно было как можно скорее. Сейчас пополнить транспортные карты можно в терминалах на станциях. Если у вас есть поездки – карты работают для оплаты проезда. Вы также можете оплатить проезд разовыми QR-билетами в приложении или через терминалы, а также банковскими картами", – сообщили в пресс-службе КП "ГИОЦ".

В пресс-службе КГГА также подтвердили, что если пассажир до 14 сентября включительно не использовал все поездки, приобретённые по старым тарифам, то их стоимость в течение недели перечислят на баланс транспортной карты в разделе "Мой кошелек".

"Например, за 10 неиспользованных поездок по тарифу 6,5 грн на Кошелек зачислят 65 грн. Эти средства можно использовать для оплаты поездок по актуальным тарифам", – отметили в КГГА.

Проезд в Киеве – главные новости

С 15 июля в Киеве повысили цену на проезд в коммунальном транспорте. Стоимость одного разового билета на метро, автобус, трамвай, троллейбус или фуникулер уже составляет 30 гривень. Такая цена будет действовать при покупке от 1 до 9 поездок. В то же время киевлянам, желающим приобрести неограниченное количество поездок в месяц, нужно будет потратить 3656 грн.

В Департаменте транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации сообщили, что в период с 15 по 31 июля услугами наземного общественного транспорта столицы воспользовалось на более чем 10% меньше пассажиров, чем до подорожания проезда.

Эксперты сообщали, что больше всего подорожание проезда в столице может ударить по работникам с невысокими доходами, которые не могут работать удаленно. Среди них медики, воспитатели детских садов, библиотекари, учителя и работники коммунальных учреждений и предприятий.

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