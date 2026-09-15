В одной из областей Украины дома продают за $3 тысячи: где самое дешёвое жильё

В Черновцах средняя цена частного дома в разы выше, чем у усадьбы в селах области.

Средняя стоимость частного дома в Черновцах составляет около 140 тысяч долларов, или примерно 870 долларов за квадратный метр. В то же время в селах области цены начинаются от нескольких тысяч, пишет BUK media.

Одним из самых дешевых вариантов в подборке стал дом в селе Онут в Заставновском районе, в 400 метрах от Днестра. Дом площадью 50 квадратных метров имеет три комнаты, огород и приватизированный участок площадью 16 соток. Его продают всего за 3 тысячи долларов. Колодца во дворе нет, однако неподалеку протекает река.

Еще один бюджетный вариант – в селе Алексеевка на улице Назария Яремчука. Трехкомнатный дом с верандой, погребом и отдельным сараем с мастерской продается примерно за 5–6 тысяч евро. Усадьбе также принадлежит 50 соток огорода.

Видео дня

Немного более дорогой сегмент – уже полноценные усадьбы для проживания. В Баламутовке в Заставновском районе за 12 500 евро продают дом площадью 146 квадратных метров с четырьмя комнатами и участком на 25 соток. В доме есть электричество и колодец, однако газ не подведён. Отопление печное, на дровах.

Для тех, кто хочет построить дом с нуля, в Мамаевцах предлагают участок под застройку площадью 17 соток. Газ и электричество уже подведены. Стоимость составляет 19 тысяч долларов.

Чем ближе к Черновцам и чем больше комфорта, тем выше становится цена. Кирпичный дом в Кливодине в Кицманском районе, примерно в 25 километрах от областного центра, продается за 45 тысяч евро. Площадь дома – 110 квадратных метров, внутри пять комнат. Есть газ, электричество, собственный колодец и комбинированное отопление. На доме установлена новая металлочерепица.

Самый дорогой вариант в подборке – комплекс в Вижнице на улице Черногузовской. За примерно 2,67 миллиона гривень, или ориентировочно 55 тысяч евро, предлагают главный дом площадью 115 квадратных метров, летнюю кухню площадью 63 кв. м., хозяйственные постройки и 16 соток земли.

"С одной стороны – самые дешёвые дома за 3–12 тысяч: это преимущественно старая "основа" без газа, с печью и колодцем, требующая труда и вложений. Хотя в нынешних реалиях печное отопление и колодец – не минус: во время отключений света и перебоев с газом собственная автономность становится весомым преимуществом. С другой стороны – модернизированные усадьбы с газом, ремонтом и тёплым полом, цена которых сразу подскакивает до нескольких десятков тысяч евро", – отмечают в издании.

Дома в Украине – последние новости

Риелтор Александр Бойко рассказывал, что готовый дом выбирают, чтобы сэкономить время и ради предсказуемости. В то же время строительство выбирают ради возможности сэкономить деньги и обустроить жилье под себя.

Вице-президент Конфедерации строителей Украины Тарас Лилик сообщал, что земельный участок под дом площадью около 100 кв. м может стоить примерно 6–10 тысяч долл.

В июле сообщалось, что цена частных домов в стране существенно различается в зависимости от региона. По данным "OLX Недвижимость", Киев был лидером по стоимости частного дома. В столице медианная цена составляла 10,46 – 11,08 млн грн (234 000 – 247 800 долларов).

Вас также могут заинтересовать новости: