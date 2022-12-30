Отмечается, что динамика больших потерь заставляет врага постоянно обновлять свои силы.

Представитель восточной группировки войск Сергей Череватый отметил, что крепость Бахмут в Донецкой области - это символ несостоятельности врага, а также борьбы и несокрушимости украинцев.

В эфире телеканала "Эспрессо" он рассказал, какие потери понес враг на этом направлении. Под Бахмутом продолжаются ожесточенные бои.

"За эти сутки произошло 249 обстрелов на Бахмутском фронте, 32 боестолкновения. Враг потерял 131 человека убитыми, более 150 ранеными. Противник потерял два состава с боекомплектом", - сказал Череватый.

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Он подчеркнул, что Бахмут это одна из самых горячих точек, где происходят агрессивные действия врага. Оккупанты не могут набрать подкрепление даже среди заключенных, которые не хотят ехать умирать.

"Динамика больших потерь заставляет врага постоянно обновлять свои силы. ЧВК "Вагнера" пополняют личный состав заключенными, но у них уже на этом направлении появляются проблемы. Уже в тюрьме России пришли известия, что это билет в один конец. На направлении Угледара в районе Степного уже замечено другую частную военную компанию "Патриот", которую сочетают с министром обороны Шойгу", - подытожил спикер.

Ситуация под Бахмутом

Как ранее сообщал УНИАН, российские оккупанты уже несколько месяцев не могут захватить городок Бахмут. Руководитель ГУР Минобороны Кирилл Буданов отметил, что наступление на Бахмут возглавляет ЧВК "Вагнер".

По данным аналитиков ISW, силы россиян на Бахмутском направлении уже истощены, а потому события могут приближаться к кульминации.

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