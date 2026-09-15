NASA засняло 'медведя' на Марсе: разгадка оказалась куда проще (фото)

Ученые объяснили, что это такое.

12 декабря 2022 года орбитальный зонд NASA Mars Reconnaissance Orbiter пролетел на высоте 251 километр над южными нагорьями Марса и сфотографировал холм. Обычно у этого не было бы особой причины привлекать внимание. Камера HiRISE, управляемая Университетом Аризоны, снимает поверхность Марса с 2006 года и произвела десятки тысяч снимков скал, пыли и краёв кратеров.

Но один снимок оказался "другим". Две темные впадины расположились там, где могли бы быть глаза. Между ними бледный гребень сужался в точку, напоминающую морду, а почти идеально круглая трещина обвивала всю структуру, обрамляя её словно голову, пишет The Daily Galaxy.

Это выглядело безошибочно как медведь.

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Геология за медвежьей мордой, которую камера NASA засняла на Марсе

"Здесь холм с V-образной структурой обрушения (нос), два кратера (глаза) и кольцевой узор трещины (голова)", – написал Альфред Макьюэн, планетолог из Университета Аризоны, руководящий командой HiRISE, в январе 2023 года.

У каждой из этих особенностей есть правдоподобное геологическое происхождение. Макьюэн предполагает, что кольцевая трещина – это то, что осталось после того, как рыхлый материал осел над погребенным, давно заполнившимся ударным кратером, тогда как V-образный нос, вероятно, представляет собой вулканическое или грязевое жерло. Окружающая структура обрушения отмечает место, откуда когда-то наружу растекались лава или грязь.

Изображение разрешает объекты размером примерно 78 сантиметров.

В этом масштабе совпадение оказывается полным: три несвязанных геологических процесса создали особенности, которые с высоты 251 километр в 14:29 по местному марсианскому времени северным зимним днём, при солнце, находящемся примерно в 39 градусах над горизонтом, сложились в лицо.

У этого эффекта есть название

Парейдолия – тот же самый когнитивный рефлекс, который превращает автомобильные фары в испуганные глаза, а пятно от воды – в религиозную икону, и у человеческого мозга есть специальная область, веретенообразная область лица в височной доле, которая активируется в ответ на похожие на лица узоры независимо от того, присутствует ли реальное лицо.

Эта система эволюционировала, чтобы быстро распознавать лица на расстоянии, при плохом освещении.

На протяжении большей части эволюционной истории человека распознавание лица на полсекунды быстрее могло означать разницу между тем, чтобы заметить хищника, и тем, чтобы упустить его.

Побочный эффект – сверхчувствительная система распознавания образов, которая находит лица на орбитальных фотографиях вулканической породы на другой планете.

От снимка "Викинга" 1976 года до улыбки из древней соли

Марс уже проделывал этот трюк раньше. В 1976 году орбитальный зонд NASA Viking 1 сфотографировал столовую гору в регионе Сидония, которая при низком разрешении выглядела как высеченное человеческое лицо, смотрящее в космос.

Это подпитывало десятилетия домыслов, пока снимки более высокого разрешения от последующих миссий, включая HiRISE, не показали, что это обычная столовая гора, попавшая под определенным углом освещения. Лица там никогда не было.

Более недавнее марсианское лицо пришло с настоящим научным весом.

В августе 2024 года ученые, работавшие с зондом ExoMars Trace Gas Orbiter Европейского космического агентства, использовали его систему цветной и стереоскопической съемки поверхности CaSSIS, чтобы картировать залежи хлоридных солей в Terra Sirenum – кратерированном регионе южного полушария Марса.

Среди каталогизированных ими залежей оказалась одна в форме улыбающегося лица: кольцо высохшей соли с двумя маленькими кратерами, расположенными там, где были бы глаза. Исследователи выявили в общей сложности 965 залежей размером от 300 до 3000 метров в поперечнике.

Планетологов интересует именно соль

Эти хлоридные отложения – минеральные отпечатки, оставшиеся после того, как вода исчезла с Марса. Планета потеряла свое магнитное поле и больше не могла удерживать атмосферу, из-за чего вода испарялась, замерзала или оказывалась запертой под поверхностью.

То, что осталось, – это концентрированные соли, кристаллизовавшиеся из последних мелких прудов и озер по мере их высыхания, отложения, датируемые примерно двумя-тремя миллиардами лет назад, периодом, когда на Марсе еще были реки, озера и, возможно, океаны.

Очень соленая вода может оставаться жидкой при температурах до -40°C, что значительно ниже точки замерзания пресной воды.

Это делает соленые остатки, подобные найденным в Terra Sirenum, той экстремальной средой, где микробная жизнь, если она вообще когда-либо существовала на Марсе, могла сохраняться дольше всего по мере высыхания планеты.

Исследование, опубликованное в Nature Scientific Data, описывает хлоридные отложения как маркеры водного прошлого раннего Марса с прямыми последствиями для понимания обитаемости Марса, и NASA и ESA планируют отправить марсоход ExoMars Rosalind Franklin к этим локациям в 2028 году на поиски признаков микробной жизни.

Почему Марс продолжает производить такие изображения

Медведь и улыбающееся лицо – далеко не единственные лица, которые предложил Марс. Медуза, замеченная на более поздних данных HiRISE, оказалась космическим лучом, попавшим прямо в сенсор камеры.

Формация, похожая на человеческую бедренную кость, сфотографированная в 2014 году, оказалась выточенной ветром скалой, тогда как видимые на других снимках поверхности скопления, похожие на грибы, имеют обычные геологические объяснения.

Все это объединяет камера. HiRISE в настоящее время – система съемки самого высокого разрешения, когда-либо отправленная на орбиту другой планеты, способная разрешать объекты менее метра в поперечнике с высоты примерно 300 километров.

Она непрерывно работает с 2006 года, систематически фотографируя поверхность площадью более 144 миллионов квадратных километров. При таком объеме снимков и таком уровне детализации случайное лицо время от времени практически неизбежно.

Медведь в южных нагорьях не несет никакой биосигнатуры, никакой истории воды и не является целью какой-либо миссии. Это три геологические особенности, которые случайно выстроились под определённым углом солнца в декабрьский день, сфотографированные камерой, направленной на холм.

Ранее УНИАН сообщал, что Солнце могло "съесть" планету размером с суперземлю.

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