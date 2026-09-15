Археологи обнаружили трипольское жилище на огороде в Тернопольской области

Специалисты надеются, что им удастся раскопать целое поселение.

В Тернопольской области на частном огороде археологи обнаружили до сих пор неизвестное трипольское жилище.

Об этом изданию ZAXID.NET сообщил лектор-экскурсовод Гусятинского краеведческого музея Тарас Василик. По его словам, на этом месте может находиться целое трипольское поселение. На данный момент археологи раскопали лишь фундамент одного жилища.

"Чтобы узнать, сколько таких жилищ может быть на этом участке, нужно провести геомагнитную разведку грунта", – рассказал он.

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По словам ученого, ранее хозяева огорода ежегодно находили и приносили в краеведческий музей фрагменты керамики трипольской культуры.

"Это были глиняные фрагменты кувшинов различной формы. Постоянно это были фрагменты с традиционным трипольским орнаментом. Из находок на этом одном огороде мы собрали коллекцию экспонатов и демонстрируем её в музее. Так мы поняли, что нужно копать глубже. Для этого пригласили специалистов", – поделился Василик.

Сотрудница отдела археологии Института украиноведения им. Крипьякевича НАН Яна Яковишина рассказала изданию, что сейчас продолжается первый этап раскопок.

"Идёт разведка, поскольку мы не знаем границ этого поселения, поэтому раскапываем ориентировочно. Приблизительная площадь поселения – 1 га. Далее мы полностью раскроем жилища и будем их исследовать... Но это будет уже весной следующего года. Так же, как и геомагнитная разведка", – рассказала археолог.

Яковишина добавила, что, вероятно, поселение трипольцев располагалось на участке над рекой Збруч. Это место с трех сторон было защищено обрывами, склонами, а подход к жилищам был только с одной стороны.

Справка УНИАН. Трипольская культура – одна из самых заметных цивилизаций энеолита (VI–III тыс. до н.э.), процветавшая на территории Украины, Молдовы и Румынии. Она известна крупными поселениями, земледелием, гончарством и характерной расписной керамикой. Её расцвет пришёлся на IV–III тысячелетия до н. э., а поселения распространялись на значительной территории между Карпатами и Днепром.

Название культура получила от села Триполье в Киевской области, где археолог Викентий Хвойка в 1893 году провел масштабные раскопки. Именно его открытия положили начало систематическому изучению этой древней культуры.

Трипольская культура: что известно

Трипольское наследие продолжает привлекать внимание археологов. 24 марта 2026 года УНИАН сообщал о находке в Тернопольской области – археологи обнаружили обугленные зерна пшеницы возрастом около 5000 лет. Они сохранились на дне повреждённой глиняной посуды.

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