Стаи ворон уничтожают капусту в Польше: фермеры начали дежурить на полях

Стаи ворон наносят серьезный ущерб польским посевам капусты. Птицы быстро привыкают к отпугивателям, поэтому фермерам приходится лично охранять поля.

Польские производители капусты жалуются на необычно большое количество ворон, которые повреждают урожай прямо перед сбором. В некоторых хозяйствах птицы стали настолько серьезной проблемой, что фермеры начали организовывать дежурства и по очереди ездить на поля, чтобы отпугивать стаи, пишет Sadyogrody.

Особенно остро ситуация складывается у производителей в районе Серадза. По словам фермеров, вороны не просто держатся возле полей, а регулярно залетают в посадки и повреждают овощи.

"В этом году настоящая напасть. Вороны уничтожают не только капусту – их необычно много, и они кажутся более настойчивыми, чем обычно", – рассказал один из производителей.

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Фермеры отмечают, что речь идет не об отдельных случаях: стаи возвращаются на поля, а обычные средства отпугивания помогают не всегда. Птицы быстро привыкают к неподвижным отпугивателям, поэтому присутствие человека оказывается эффективнее.

В некоторых хозяйствах из-за этого пришлось вводить настоящие "дежурства". Фермеры заранее распределяют время и регулярно приезжают на поля, чтобы прогонять птиц и уменьшить ущерб.

По словам одного из производителей, ранее вороны за короткое время уничтожили около трех гектаров зерновых на его поле. Потери от повреждения капусты могут оказаться еще выше, поэтому фермеры вынуждены тратить дополнительное время на защиту урожая.

При этом специалисты предупреждают, что по отдельным сообщениям нельзя говорить о нашествии ворон по всей Польше. Проблема может быть локальной и особенно заметной там, где стаи нашли легкодоступный источник пищи и регулярно возвращаются на одно и то же место.

Данные польской Главной инспекции охраны окружающей среды (GIOŚ) показывают, что в 2000–2025 годах численность серой вороны в стране в целом росла, причем в последнее десятилетие тенденция была более выраженной. Однако это не означает, что в 2026 году произошло резкое увеличение популяции.

Большое количество птиц на полях может объясняться сразу несколькими факторами: локальным скоплением стай, миграцией, появлением молодых особей после сезона размножения и доступностью корма.

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