В Белогоровке украинские военные стабилизировали ситуацию.

Силы обороны Украины проводят наступательные операции в направлении Сватово и Кременной, которые находятся под российской оккупацией.

Как сообщил начальник Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram, в Белогоровке украинские Силы обороны стабилизировали ситуацию.

"Потому что там очень тяжело, там постоянно их обстреливают круглосуточно и целыми днями наступления проходят, но ребята там выровняли ситуацию, и даже улучшили свои позиции", - отметил Гайдай.

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Начальник Луганской ОВА отметил, что в направлении Сватово и Кременной ситуация лучше.

"Наши Силы обороны проводят наступательные действия. В принципе, удачно", - написал Гайдай.

Председатель ОВА также отметил, что не будет сообщать новые населенные пункты и количество пройденных километров или метров, а также напомнил, что нужно не останавливаться и помогать украинским военным.

Ситуация на Луганщине

К середине ноября ВСУ уже освободили от российских оккупантов 12 населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, ранее Гайдай выразил надежду, что ВСУ в Луганской области в конце зимы смогут выйти на линию разграничения 2014 года, а в 2023 году - деоккупировать всю территорию Луганской области.

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