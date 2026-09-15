Туристам предлагают посетить Лондонский Тауэр в компании знаменитых воронов

Чтобы попасть на необычную экскурсию, туристам придется проснуться пораньше.

Лондонский Тауэр запустил необычные экскурсии, во время которых туристы смогут познакомиться со знаменитыми на весь мир воронами, обитающими в крепости.

Как сообщается на сайте достопримечательности, желающим принять участие в экскурсии придется проснуться пораньше, ведь они получат возможность попасть на территорию Тауэра за час до официального открытия (сбор в 8:00, начало тура в 8:15).

Во время экскурсии туристов будет сопровождать один из смотрителей за воронами.

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"Вас ждет увлекательный 45-минутный рассказ о самых известных обитателях Тауэра, который состоится еще до того, как откроются дверцы их клеток. Вы узнаете имена воронов и особенности их характера, познакомитесь с тем, как их кормят и как за ними ухаживают, а также погрузитесь в историю, мифы и традиции, сделавшие этих птиц неизменным символом Тауэра на протяжении многих веков. Вы услышите истории, обычно скрытые от глаз публики, и лучше поймете, какую важную роль эти птицы играют в наследии Тауэра", – интригуют авторы тура.

Также участникам экскурсии позволят сделать эксклюзивные фотографии воронов и понаблюдать за тем, как их выпускают на территорию Тауэра на дневную прогулку.

Экскурсия Ravens experience проводится два раза в неделю – по средам и пятницам. Стоимость взрослого билета составлят 90 фунтов стерлингов (около 5420 гривень), записываться на тур нужно заранее онлайн.

В стоимость также входит доступ ко всем открытым для посещения зонам Лондонского Тауэра, восведение которого началось еще в 11 веке, включая выставку королевских регалий.

Лондон – что нужно знать туристам

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее журналист Конор Кларк, родившийся и выросший в Лондоне, назвал главные ошибки туристов, приезжающих в британскую столицу.

В то же время недавнее исследование определило 10 популярных мест в Лондоне, которых избегают сами лондонцы. Оказалсь, что примерно четвердь жителей города ни разу не посещали знаменитое колесо обозрения "Лондонский глаз".

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