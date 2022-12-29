Буданов объяснил, почему для "повара" Путина так важно оккупировать Бахмут.

После взятия Херсона украинские войска ведут ожесточенные бои с российскими оккупантами вокруг Бахмута.

Как говорится в материале ВВС, для РФ захват города нарушил бы украинские пути снабжения и открыл бы путь для наступления на другие опорные пункты Украины на востоке, включая Краматорск и Славянск.

Как прокомментировал в интервью изданию глава военной разведки Украины Кирилл Буданов, наступление на этот город возглавляет ЧВК "Вагнер". Считается, что ее основатель Евгений Пригожин хочет захватить город в качестве политического приза на фоне соперничества между высокопоставленными российскими чиновниками.

Видео дня

Комментируя удары РФ по энергетической системе Украины Буданов отметил, что они, скорее всего, будут продолжаться, но предположил, что РФ не сможет поддерживать высокий уровень атак из-за истощения запасов ракет и неспособности российской промышленности пополнить их.

При этом Буданов уверен, что Украина в итоге вернет себе всю территорию, которая сейчас находится под оккупацией, включая Крым. Он предположил, что Украина вернется к границам 1991 года, когда была провозглашена независимость.

Бахмут: что известно о ситуации вокруг города-крепости

Аналитики Института изучения войны заявили, что силы россиян на Бахмутском направлении истощены, а потому события могут приближаться к кульминации. Боевые потери российских войск, вероятно, вынуждают российских военных в районе Бахмута использовать штурмовые группы численностью до отделения.

Военно-политический эксперт Александр Мусиенко считает, что Россия поняла, что уже окончательно "сдулась" под Бахмутом. Теперь рашисты перебрасывают технику на другое направление.

Кроме того, эвакуационная группа "Белый ангел" провела успешную эвакуацию людей с окраины Бахмута. Сразу несколько семей из Бахмута попросили полицию вывезти их из-под огня.

Вас также могут заинтересовать новости: