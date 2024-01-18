Вместе с командирами воинских частей было спланировано применение резервов и порядок огневого поражения.

Российские захватнические войска не прекращают активно штурмовать позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении. Об этом сообщил генерал-полковник, командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в Telegram.

В частности, Сырский совершил очередную рабочую поездку в воинские части, которые держат оборону на Купянском направлении, с целью обеспечения контроля над обстановкой и оказания помощи на местах.

"На этом направлении ситуация остается напряженной. Враг не прекращает ведение активных штурмовых действий и осуществление интенсивного огневого поражения. Основные усилия противник сосредоточил на вытеснении наших подразделений из Купянского леса и на захвате Синьковки", - подчеркнул Сырский.

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Кроме того, командующий Сухопутных войск ВСУ непосредственно на местах заслушал доклады командиров относительно сложившейся обстановки и характера действий врага.

"Вместе с командирами воинских частей проанализировали вероятные дальнейшие действия противника и определили оптимальные варианты действий наших войск. спланировали применение резервов и порядок огневого поражения", - отметил Сырский.

В то же время, он уверяет, что украинские защитники держат оборону и уничтожают врага несмотря на сложную обстановку на Купянском направлении.

Ситуация на Купянском направлении - детали

6 января аналитики американского Института изучения войны предположили, что оккупационные войска в ближайшие недели могут активизировать усилия по захвату Купянская Харьковской области. Пока враг не накопил достаточно сил в Белгородской области.

По словам украинских официальных лиц, в течение зимы 2024 года россияне планируют захватить Купянск и боровую, что в 35 км к западу от Сватово. По мнению аналитиков, захват этих городов, вероятно, заставил бы ВСУ отойти от восточного берега реки Оскол в Харьковской области и создало условия для будущих наступательных операций России на линии Купянск - Сватово - Кременная. Однако, по их мнению, темпы операций на Купянском направлении и конфигурация российских сил в оккупированных Луганской и Харьковской областях в целом не указывают на приближение наступательной операции РФ вдоль всей линии Купянск-Лиман.

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