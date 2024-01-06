Пока враг не накопил достаточно сил в Белгородской области.

Оккупационные войска в ближайшие недели могут активизировать усилия по захват Купянска Харьковской области. Проводить широкомасштабные наступательные операции в других частях региона враг пока не планирует.

Как сообщает ISW, сейчас захватчики имеют благоприятные условия для операций на Купянском направлении с намерением захвата территорий в более значимых в оперативном отношении районах, чем на других участках, где сейчас ведутся бои.

По словам украинских официальных лиц, в течение зимы 2024 года россияне планируют захватить Купянск и Боровую, что в 35 км к западу от Сватово. По мнению аналитиков, захват этих городов, вероятно, заставил бы ВСУ отойти от восточного берега реки Оскол в Харьковской области и создало условия для будущих наступательных операций России на линии Купянск - Сватово - Кременная. Однако, по их мнению, темпы операций на Купянском направлении и конфигурация российских сил в оккупированных Луганской и Харьковской областях в целом не указывают на приближение наступательной операции РФ вдоль всей линии Купянск-Лиман.

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В то же время враг пока не накопил достаточно сил в Белгородской области для начала широкомасштабных наступлений на севере или северо-востоке Харьковской области. По оценке ISW, оккупанты постепенно восстанавливают подразделения, которые понесли значительные потери во время контрнаступления ВСУ в сентябре 2022 года и неудачного российского наступления зимой - весной 2023 года. Командование РФ хочет использовать эти относительно хорошо отдохнувшие и восстановленные подразделения для усиления локальных наступательных операций, начавшихся в октябре 2023 года.

Российские регулярные войска на Купянском направлении переброшены преимущественно из Западного военного округа. Это означает, что они имеют определенную организационную согласованность, в отличие от войск в других частях Украины, которые часто перебрасываются из различных военных округов и подразделений Воздушно-десантных войск. это обеспечивает более эффективное командование и управление этими силами.

"Остается непонятным, способны ли эти элементы ВС РФ проводить широкомасштабные наступательные операции, которые были бы значительно эффективнее, чем дезорганизованные и дорогостоящие российские наступательные операции вокруг Авдеевки", - добавляют в ISW.

Война в Украине - ситуация на Купянском направлении

Еще в октябре 2023 года в ВСУ сообщали, что российские оккупанты атакуют на Купянском направлении с целью окружить город и выйти рубеж реки Оскол, чтобы пробить сухопутный коридор к Боровой.

По словам экспертов, после того, как на Купянском направлении российские оккупанты завершили перегруппировку подразделений ГВ "Запад", отвечающей за данную локацию, начался процесс усиленного давления на позиции ВСУ.

За прошедшие сутки сообщалось, что ВСУ продолжили позиционные бои с российскими оккупантами на рубеже Купянск-Сватово-Кременная, однако подтвержденных изменений линии фронта на этом участке нет.

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