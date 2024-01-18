Бои велись сразу на 7 участках фронта.

За прошедшие сутки, 17 января, на фронте между украинскими силами и оккупационной армией произошло 78 боевых столкновений.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, на Купянском направлении наши защитники отбили 6 атак захватчиков возле Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении ВСУ отбили 13 атак противника в районах Тернов, Ямполовки Донецкой области и еще 5 атак - вблизи Макеевки, Белогоровки Луганской области.

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На Бахмутском направлении враг совершил 8 безрезультатных атак противника возле Григоровки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

"На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 13 атак врага в районах Новокалинового, Новобахмутовки, Авдеевки и еще 14 атак неподалеку Северного, Первомайского и Невельского Донецкой области", - добавили в Генштабе.

На Марьинском направлении бои велись в районах Красногоровки, Георгиевки, Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, отбито 10 атак. Еще одну попытку штурма сдержали на Шахтерском направлении севернее Новодонецкого Донецкой области.

На Херсонском направлении ВСУ продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Враг совершил 6 безуспешных штурмов позиций наших войск.

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За прошедшие сутки, 17 января, авиация Вооруженных сил Украины нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 пункту управления и по 5 зенитно-ракетным комплексам противника. В то же время бойцы ракетных войск нанесли поражение по 2 пунктам управления, 1 району сосредоточения личного состава, 3 радиолокационным станциям, 2 средствам противовоздушной обороны, 2 артиллерийским средствам и 2 складам боеприпасов оккупантов.

По всей линии фронта постепенно увеличивается активность российских оккупационных войск.

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