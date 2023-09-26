В Измаильском районе произошло попадание в припортовую инфраструктуру.

Сегодня ночью российские террористы в течение двух часов атаковали ударными беспилотниками Одесскую область. Как сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, в результате напряженной работы сил ПВО большинство дронов было сбито.

"К сожалению, в Измаильском районе произошли попадания в припортовую инфраструктуру. Пострадали двое мужчин, водители грузовиков. Одному из них медицинскую помощь оказали на месте, второго с тяжелой травмой руки госпитализировали", - написал Кипер.

Кроме того, повреждено здание пункта пропуска, складские помещения, около 30 грузовиков, 6 фур загорелись. Пожарные ликвидировали пожары.

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Россия атакует Одесскую область - что известно

Вчера оккупанты атаковали Одесскую область дронами и ракетами. Все дроны и почти все ракеты удалось сбить, однако произошло попадание по морскому порту Одессы и знаковому гостиничному комплексу в порту.

Также одна из ракет попала в склад с зерном, под завалами нашли двух погибших.

Сегодня ночью в Украине объявляли воздушную тревогу. В Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщили о запуске нескольких групп российских ударных БпЛА "Shahed" из Чауды (оккупированный Крым).

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