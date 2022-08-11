На военном объекте было не менее 8 вспышек.

В Беларуси в ночь на 11 августа слышны звуки взрывов и видны вспышки на аэродроме "Зябровка". Военный объект расположен в Гомельской области.

Об этом сообщает Telegram-канал "Беларускі Гаюн".

"Поступает информация, что в районе аэродрома "Зябровка" слышны взрывы и видны вспышки. Данные утверждают сразу несколько источников", - пишут СМИ

Следовательно, начиная с 00:30 часов 11 августа, на военном объекте было не менее 8 вспышек.

Напомним, три предыдущих дня после прилета борта в Гомель замечали движение тралов, перевозящих ракеты, вероятно, под ЗРК С-300/С-400.

Ранее сообщалось, что россияне переделывают ракеты С-300, предназначенные для противовоздушной обороны, и ведут из них огонь по земле.

Кроме того, Пентагон впервые подтвердил отправку в Украину нового типа ракет - AGM-88 (HARM). Они могут быть использованы для поражения российских зенитных радиолокационных систем, таких как С-400.

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