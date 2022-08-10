Вероятнее всего, занятия носят плановый характер.

В Беларуси на полигоне "Осиповичский" проводят тренировки по стрельбе из РСЗО "Ураган".

Об этом сообщается в Telegram-канале "Беларускі Гаюн".

"На полигоне "Осиповичский" 51 абр. (Осиповичский район) проходят контрольные занятия по управлению ракетными ударами с батареями 220 мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Ураган" 231-й артиллерийской бригады (пункт постоянной дислокации – д. Боровка, Лепельский район Витебской области)", - говорится в сообщении.

Как сообщают в сети, военнослужащие отработали задачи по выходу в назначенный район, подготовке и занятию стартовых позиций, а также нанесению ударов по указанным целям с боевыми пусками.

"После нанесения ударов выполнялись задачи по смене позиций, заряжанию и нанесению ударов по новым выявленным целям. Вероятнее всего, занятия носят плановый характер", - пишут в Telegram-канале.

Напомним, жо 11 августа военные РФ и Беларуси проведут первый этап учений с боевой стрельбой.

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