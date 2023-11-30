О восстановлении этой дивизии в Минобороны РФ объявили в августе этого года.

Воздушно-десантные войска России впервые развернули новосформированную 104 гвардейскую воздушно-десантную дивизию в Украине.

Как говорится в отчете разведки Минобороны Британии, эта дивизия будет концентрироваться в Херсонской области. О ее восстановлении министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил в августе этого года. В 1998 году он был сокращен до размера бригады.

Вероятно, в подчиненные дивизии подразделения входят 337-й полк, дополнительный маневровый полк и 52-я артиллерийская бригада. Следовательно, теперь российская армия насчитывает пять дивизий.

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Впрочем, в британской разведке предполагают, что формирование будет плохо обученным и вряд ли будет соответствовать прежним "элитным стандартам" ВДВ РФ. Вероятно, новую дивизию будет контролировать командующий десантных войск РФ генерал-полковник Михаил Теплинский, отвечающий за Херсонское направление.

Что происходит на Херсонщине сейчас

Вооруженные силы Украины 29 ноября продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области. Нашим защитникам удалось продвинуться вперед. Украинские защитники сохраняют позиции на восточном берегу Днепра, несмотря на давление оккупационных войск РФ.

Российские блогеры писали, что Силы обороны Украины продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег. По их словам, в районе села Крынки сейчас якобы действуют от 300 до 400 украинских военнослужащих.

Моральный дух и боевые возможности группировки оккупантов на левом берегу Херсонской области значительно ухудшаются. Россия демонстрирует очевидную неспособность создать сплоченную командную структуру среди своих сил.

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