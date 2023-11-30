В районе Крынок якобы действуют сотни украинский военных.

Вооруженные силы Украины 29 ноября продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области. Нашим защитникам удалось продвинуться вперед.

Как сообщается в отчете ISW, украинские защитники сохраняют позиции на восточном берегу Днепра, несмотря на давление оккупационных войск РФ.

Российские блогеры писали, что Силы обороны Украины продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег. По их словам, в районе села Крынки сейчас якобы действуют от 300 до 400 украинских военнослужащих.

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В то же время, по мнению американских аналитиков, заявления РФ о прибытии украинских подкреплений на восточный берег Днепра свидетельствуют о том, что вражеская армия изо всех сил пытается помешать усилиям Украины по обеспечению и укреплению своих позиций на этом участке фронта.

Война в Украине - ситуация на левом берегу

Как недавно сообщал УНИАН, оккупанты жалуются на уязвимость российских наземных линий связи (GLOC) на левом берегу Херсонской области на фоне постоянных жалоб на слабые возможности РФ на этих позициях.

По данным ISW, на днях украинские силы атаковали с Крынок и вошли в лесную зону недалеко от поселка. ВСУ продолжают удерживать позиции в крынках, возле Антоновского моста.

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