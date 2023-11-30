Отмечается, что командование захватчиков не согласовало базовые тактические аспекты, из-за чего россияне просто подрываются на своих же минах.

Моральный дух и боевые возможности группировки оккупантов на левом берегу Херсонской области значительно ухудшаются. Россия демонстрирует очевидную неспособность создать сплоченную командную структуру среди своих сил.

Как говорится в сводке Института изучения войны (ISW), 29 ноября украинский Генштаб сообщил, что подразделения 810-й отдельной морской пехотной бригады, действующие вблизи Крынок (30 км северо-восточнее Херсона и 2 км от г. Днепр), отказываются вести штурм украинских позиций из-за отсутствия оружия, координации артиллерии, передачи тактической разведки и надлежащей связи относительно расположения российских минных полей.

Карты российских минных полей засекречены, а командиры не согласовали должным образом со штурмовыми подразделениями расположение этих минных полей, что привело к 50 потерям среди подразделений морпехов за последний месяц.

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Подразделения 810-й бригады морской пехоты прибыли в район Кринок в начале октября 2023 года и, похоже, взяли на себя ответственность за непосредственный район Кринок. Ранее на этом направлении стояли силы 18-й общевойсковой армии.

"Инцидент с минным полем, о котором сообщается, свидетельствует о том, что командование 18-й общевойсковой армии не передало соответствующие тактические детали командованию 810-й бригады морской пехоты, что свидетельствует о том, что российские командиры высшего уровня, ответственные за оборону восточного берега, еще не исправили этот сбой в координации", - отметили аналитики ISW.

Что происходит на левом берегу Херсонской области

Вооруженные силы Украины 29 ноября продолжили наземные атаки на левом берегу Херсонской области. Нашим защитникам удалось продвинуться вперед. Украинские защитники сохраняют позиции на восточном берегу Днепра, несмотря на давление оккупационных войск РФ.

Российские блогеры писали, что Силы обороны Украины продолжают перебрасывать новые штурмовые группы на левый берег. По их словам, в районе села Крынки сейчас якобы действуют от 300 до 400 украинских военнослужащих.

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