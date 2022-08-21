По состоянию на утро 21 августа 2022 года более 1094 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

С начала полномасштабной вооруженной агрессии российские военные убили в Украине 373 ребенка.

Об этом в своем Telegram сообщил Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 21 августа 2022 года более 1094 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 373 ребенка погибли и 721 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти цифры не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего пострадало детей в Донецкой области - 387, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Николаевской - 64, Луганской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Так, 20 августа в результате обстрела врагом жилой инфраструктуры г. Вознесенск Николаевской области получили тяжелые ранения трое детей в возрасте от 3 до 8 лет.

Между тем, во время фиксации военных преступлений, совершенных оккупантами в г. Мариуполь Донецкой области, стало известно о гибели еще 10 детей в возрасте от 1 до 17 лет.

Из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждено 2328 учреждений образования. Из них 289 разрушены полностью.

Война в Украине:

По состоянию на утро 20 августа 2022 года более 1081 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. 363 ребенка погибли и свыше 718 получили ранения различной степени тяжести.

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