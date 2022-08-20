Почти 720 детей получили ранения.

Российские захватчики с начала полномасштабного вторжения убили в Украине 363 ребенка.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора в Telegram.

"По состоянию на утро 20 августа 2022 года более 1081 ребенка пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 363 ребенка погибли и свыше 718 получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные не окончательные, поскольку продолжается работа по их установке в местах ведения активных боевых действий на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Больше всего детей пострадали в Донецкой области - 377, Харьковской - 202, Киевской - 116, Черниговской - 68, Луганской - 61, Николаевской - 61, Херсонской - 55, Запорожской - 41.

Так, 19 августа в результате артиллерийского обстрела врагом с.Шевченковское Запорожской области ранена 8-летняя девочка, а 12 августа во время обстрела оккупантами Краматорска Донецкой области была ранена 12-летняя девочка.

Также стало известно о гибели 9-летней девочки 27 мая в результате обстрела оккупантами жилых домов в с. Большое Артаковое Николаевской области.

Между тем, из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ повреждены 2328 учреждений образования, из них 289 разрушены полностью.

Война в Украине:

По состоянию на утро 5 августа 2022 года более 1059 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 359 детей погибли и более 700 получили ранения различной степени тяжести

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