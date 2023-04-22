Украинская авиация продолжает наносить удары по районам сосредоточения врага.

Российские оккупанты продолжают нести потери в войне против Украины. В начале недели, 17 апреля, из временно оккупированной Луганской области в сторону населенного пункта Уразово Белгородской области, противник пытался осуществить медицинскую эвакуацию.

Как говорится в утреннем сводке Генштаба, для перевозки раненых оккупантов было задействовано 14 грузовых автомобилей.

"При попытке пересечения государственной границы Украины на территорию Российской Федерации, по определенным причинам российская сторона не пропустила военную колонну и развернула ее обратно. Известно, что во время указанного перемещения часть военнослужащих противника не выжила из-за отсутствия надлежащей медицинской помощи",- указывается в сообщении.

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Остальную часть тяжелораненых захватчиков, более 50 человек, перевезли в госпиталь, развернутый на базе Троицкой центральной районной больницы.

В то же время авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения оккупантов. При этом подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения живой силы, зенитно-ракетный комплекс и еще 2 важных военных объекта противника.

Война в Украине-последние новости

По последним данным, общие боевые потери России в Украине по состоянию на утро 21 апреля ориентировочно составляют 185 тысяч 50 человек личного состава.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что украинские защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия на всех направлениях.

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