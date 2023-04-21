Александр Сырский отметил, что продолжает работу в зоне ответственности восточной группировки войск с украинскими воинами.

Командующий Сухопутных войск Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский отмечает, что украинские защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия на всех направлениях.

Как сообщил в Telegram Сырский, продолжает работу в зоне ответственности восточной группировки войск с украинскими воинами.

Сырский рассказал, что продолжает работу в зоне ответственности восточной группировки войск с украинскими воинами.

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"Наши защитники продолжают сдерживать армию противника, сковывая его действия на всех направлениях. В эти весенние дни мы ежедневно выигрываем важное время и не даем врагам занять удобные для них рубежи", - подчеркнул он.

По словам командующего, Силы обороны неоднократно демонстрировали, что могут эффективно бить врага.

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