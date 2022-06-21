По словам Власенко, в Северодонецке обстреливается промзона, жилая застройка возле промзон.

Тошковка в Луганской области полностью оккупирована россиянами, оккупанты пытаются прорвать оборону ВСУ.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал глава районной военной администрации Роман Власенко.

"Уличные бои (в Северодонецке - УНИАН) не прекратились. Наши парни контролируют застройку вокруг Северодонецка, населенные пункты-сателлиты города", - говорит он.

По словам Власенко, в Северодонецке обстреливается промзона, жилая застройка возле промзон.

Он согласился с выводом специалистов Института изучения войны о том, что эта неделя может быть решающей, а бои еще более интенсивными.

По его словам, на линии столкновения сосредоточены все резервы личного состава и техники с оккупированных территорий.

"На сегодняшний день, по нашей информации, Тошковка полностью оккупирована россиянами. Они пытаются продавить оборону наших ребят между Мирной Долиной и Горным. Были остановлены вчера, но давление продолжается", - говорит Власенко.

Также он подчеркнул, что сегодня фактически вся Луганская область - эпицентр противостояния между ВСУ и российской армией.

"Такие же мощные обстрелы есть в Лисичанской общине, и в Горской, и в Попаснянской - по всей линии от Николаевки до Тошковки и Устиновки", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, 20 июня заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что в районе Северодонецка идут решающие бои, потому что в планах россиян захватить всю Луганскую область до 26 июня.

"Сейчас продолжаются без преувеличения решающие бои в районе Северодонецка. И планы врага - дойти до рубежей Луганской области ориентировочно до 26 июня. Сейчас российская армия бросила фактически все свои силы и средства для того, чтобы штурмовать населенные пункты вокруг", - отметила она.

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